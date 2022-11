Os diferentes filtros da vida

Adriana Franco



03/11/2022 | 13:58



As eleições para presidente da República de 2022 tiveram uma grande carga emocional. Num País dividido, a emoção deu o tom quase que de forma irracional. Era uma espécie de luta entre "o bem e o mal" em que, independentemente do lado, quem pensava o contrário era o mal.

O debate acalorado dificultou a serenidade e o bom senso, tão importantes quando o assunto é política. Um dia antes do pleito fui acometida por uma emergência e precisei passar por um procedimento de urgência para retirada de um cálculo renal. Quando me disseram que eu iria operar no sábado pela manhã a primeira coisa que falei foi: "Eu preciso sair para votar amanhã". Sim, eu também estava no grupo dos emocionados e, por não concordar com a atuação do atual governo, queria depositar o meu voto de qualquer forma.

Já em um anexo do centro cirúrgico ouço um bate-papo entre o anestesista e seu assistente. Eles eram eleitores do Bolsonaro, portanto estávamos de lados opostos na política. O anestesista percebeu a minha tensão ao me informar que eu tomaria a anestesia geral. Ele carinhosamente me acalmou, dizendo que eu tinha mais chances de ganhar na Mega-Sena do que ter algum problema.

Já no centro cirúrgico, na tentativa de me acalmar, puxei papo com eles. Falamos sobre gastronomia peruana (o assistente era do Peru), ele inclusive me contou a sua linda história de amor, rimos e aos poucos percebi os códigos de que em breve eu apagaria e a minha vida estaria totalmente entregue às mãos daqueles que politicamente pensavam ao contrário de mim.

Tudo correu bem, voltei da anestesia rapidamente, feliz por estar viva e livre da pedrinha.

Encarei essa experiência como um sinal do universo para esse momento que vivemos. O fato de aqueles profissionais tão gentis pensarem diferente de mim não os fazia vilões, nem fazia de mim alguma espécie de heroína. No mesmo dia recebi alta e pude exercer o meu direito ao voto.

Esse fato reforçou algo que aprendi com os livros: cada um de nós tem um tipo de vivência. Olhamos a vida a partir de diferentes filtros que nos vão sendo dados no decorrer dos anos. Em virtude disso, a nossa visão de mundo é diferente. De vez em quando seria interessante pedirmos emprestado o filtro do próximo. Só desta forma, independentemente da visão política, podemos tentar construir um mundo com direitos iguais, respeito e liberdade.

Adriana Franco é jornalista, produtora de conteúdo e asesora de imprensa.