Além do Uber: apps de transporte para usar em cidades turísticas

03/11/2022 | 13:55



Uber costuma ser o aplicativo de transporte mais lembrado pelos brasileiros. No entanto, de acordo com o portal Conecta, em 2021 havia pelo menos 48 cidades com população acima de 80 mil habitantes onde a empresa não operava.E há diversas outras em que a operação da plataforma é restrita.

Pensando nisso 33Giga e Gaudium , startup focada nos mercados de mobilidade e logística, listam algumas cidades turísticas com pouca ou nenhuma operação da Uber, mas com boas opções de aplicativos locais.

Santarém (PA)

Santarém é uma cidade paraense famosa por ser o ponto de encontro dos rios Tapajós e Amazonas. Todos os anos, milhares de pessoas chegam a ela para ver a mistura das águas.

No entanto, para quem quiser optar por outros apps, além do Uber, para ir até a Orla de Santarém, pode contar com os aplicativos Boto Car e a Urbano Norte .

Sorriso (MT)

Sorriso é a Capital Nacional do Agronegócio e destaque no turismo de negócios com a realização de feiras, exposições, congressos e fóruns sobre o mercado agro. E há opções além do Uber.

Quem quiser uma corrida para ir ao Centro de Eventos Ari José Riedi, onde ocorrem os maiores eventos da cidade, pode contar com o BoraAli , Urbano Norte e Urban66 .

Altamira (PA)

Altamira é uma cidade paraense que fica a quase 1.200 km da capital Belém e é conhecida por ser a maior cidade em extensão territorial do Brasil, com impressionantes 159,5 mil km², o que a torna uma das maiores do mundo – seu território é superior ao de países europeus inteiros, como Suíça e Portugal.

A cidade conta com praias permanentes – Praia da Orla, a Massanori e a Assurini – e praias sazonais, que só aparecem durante o verão. Além disso, há aproximadamente 20 cachoeiras naturais. Caso esteja planejando visitar Altamira e quiser algo além do Uber, não deixe de baixar o EasyMob para melhor se locomover por lá.

Cachoeira do Sul (RS)

Cachoeira do Sul é um município do Rio Grande do Sul, localizado a pouco mais de 200 km da capital Porto Alegre e conhecido como a capital nacional do arroz.

O turismo da cidade é baseado no turismo de eventos, com a Feira Nacional do Arroz, a Vigília do Canto Gaúcho e a Semana Farroupilha. Também há o turismo cultural com as catedrais, palácios e igrejas da cidade. Para se locomover pela cidade gaúcha, além do Uber, o melhor aplicativo é o Confiança Mobi .

Lavras (MG)

Lavras está a 244 Km de Belo Horizonte e é conhecida como a Terra dos Ipês. Por suas características interioranas, as pessoas a procuram em busca de calmaria.

Na cidade, não há opção de Uber, sendo que os apps privados de mobilidade mais indicados são o 123 Car , Go Transporte Urbano e Way Lavras .

Itaituba (PA)

Itaituba é um município paraense nas margens do Rio Tapajós. Por essa e por outras características, é perfeito para o ecoturismo. Algumas opções de turismo na cidade são o Parque Nacional da Amazônia e o Museu Municipal Aracy Paraguaçu.

Caso esteja por Itaituba, para desfrutar do melhor que a cidade oferece sem preocupações, baixe os aplicativos EasyMob , ROTA93 e Urbano Norte .

Olímpia (SP)

Olímpia é um município paulista conhecido por abrigar diversos resorts e parques aquáticos, como o Thermas dos Laranjais, um dos mais visitados do mundo.