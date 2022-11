Da Redação



03/11/2022 | 13:49



David Uip deixa PSDB e aponta ''bolsonarização''

Um dos mais notórios infectologistas do Brasil, David Uip desfiliou-se do PSDB após 27 anos. A saída se tornou pública ontem (2), exatamente no dia em que esta coluna mostrava que a guinada do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, rumo à extrema direita estava causando incômodo no ninho tucano. Para justificar a saída do partido, onde se tornou uma referência para assuntos ligados à saúde, Uip apontou a "bolsonarização" da legenda. Ele se sentiu especialmente incomodado, e relatou o episódio como decisivo, com o fato de "lideranças" da legenda terem utilizado a memória do prefeito paulistano Bruno Covas, morto em maio de 2021, para fazer campanha para o presidente Jair Bolsonaro (PL). Foi exatamente Orlando a liderança tucana que posou para foto segurando um retrato do neto do ex-governador Mário Covas ­ líder do movimento pela redemocratização do País e um dos fundadores do PSDB -­ ao lado do bolsonarista e candidato ao governo do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Bastidores

Novo ânimo

A boa votação de Luiz Inácio Lula da Silva, presidente eleito, e Fernando Haddad, superado na corrida eleitoral ao governo do Estado, fizeram renovar as esperanças do PT em São Bernardo. O potencial candidato do partido na cidade, o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira, se animou com os números. O grupo dele já começa a se reunir para analisar os dados e traçar planos de futuro, para mostrar que, com Lula presidente, São Bernardo poderá repetir a bonança de obras quando houve a dobradinha entre Lula e o ex-prefeito Luiz Marinho (PT).

Atrás de vacina

Em Mauá, vereadores que votaram pela cassação de Atila Jacomussi (SD) trabalham nos bastidores com vacina que possa evitar que seus grupos políticos não sejam absorvidos por Atila, deputado estadual eleito e que já tem falado para alguns que será candidato a prefeito em 2024. Muitos dos que votaram pelo impeachment de Atila, que chegou a ser preso acusado de desvio de dinheiro de contratos para fornecimento de merenda escolar, se elegeram em 2020 com origens do clã Jacomussi e acreditavam que a derrota na reeleição de Atila significaria a pá de cal política dele.