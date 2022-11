Gustavinho convoca seleção de basquete para 'jogos decisivos' contra EUA e México

03/11/2022 | 13:38



A seleção brasileira de basquete começou muito bem as Eliminatórias para o Mundial de 2023. Mas acabou derrotada nos últimos três jogos e ficou em alerta na busca por uma vaga para a competição que será disputada no Japão, Filipinas e Indonésia. Nesta quinta-feira, o técnico Gustavo de Conti convocou os 12 atletas que terão uma janela decisiva diante de Estados Unidos e México, dias 11 e 14 de novembro, e esbanjou confiança em reabilitação.

"É uma janela fundamental para a nossa busca por uma vaga no Mundial e vamos trabalhar para manter o bom momento da AmeriCup, quando crescemos jogo a jogo na competição, melhorando principalmente no jogo coletivo. Estados Unidos e México são rivais duríssimos, mas acredito na força do nosso grupo", disse o técnico Gustavo De Conti, que conta com os retornos de Bruno Caboclo, Tim Soares e Gui Deodato.

A confiança de Gustavinho vem pela boa apresentação da equipe no torneio disputado no Recife, no qual acabou vice-campeão, em setembro. Os próximos jogos serão dia 11, às 18 horas de Brasília, contra os EUA em Washington, e no dia 14, diante do México, 0h30 em Chihuahua, ambos com transmissão da ESPN.

Restando quatro jogos nas Eliminatórias, a seleção brasileira ocupa a segunda colocação do Grupo E, com os mesmos 13 pontos de México e Uruguai. Os EUA estão na ponta, com 15. Canadá (16), Venezuela (15), Argentina (14) e República Dominicana (13) são os melhores do Grupo F. São sete vagas em disputa, para os três primeiros de cada chave mais o melhor quarto colocado.

Após essas duras visitas, o Brasil encerrará sua participação nas Eliminatórias em casa contra Porto Rico e Estados Unidos, ambos em fevereiro e ainda sem locais definidos. O grupo viaja no domingo, se apresentando diretamente em Washington, onde treina para a janela.

Confira os 12 convocados:

Armadores - Marcelinho Huertas (Tenerife-ESP) e Yago (Ratiopharm Ulm-ALE)

Alas/Armadores - Georginho (Franca), Vitor Benite (Gran Canaria-ESP) e Gui Deodato (Flamengo)

Alas - Rafael Mineiro (Flamengo) e Léo Meindl (U Banca-ROM)

Alas/pivôs - Lucas Dias (Franca), Tim Soares (Sydney Kings-AUS) e Bruno Caboclo (Capitanes-MEX)

Pivôs - Lucas Mariano (Franca) e Cristiano Felício (Granada-ESP)