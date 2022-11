Unipar abre edital para financiamento de projetos sociais e de saneamento

Joyce Cunha

Do Diário do Grande ABC



03/11/2022 | 13:29



Instituições sem fins lucrativos e pessoas jurídicas com projetos voltados à cultura, educação, esporte, saneamento e ao social podem submeter, até o próximo dia 8 propostas para a captação de recursos em edital lançado pela Unipar, que tem unidade em Santo André. As inscrições poderão ser feitas pelo site da empresa (aqui).

O edital prevê a análise e a liberação de recursos para financiar iniciativas que promovam o desenvolvimento humano. “O nosso objetivo é ter o maior impacto social possível, e este é um dos pontos que procuramos nos projetos, aqueles que tenham o maior alcance. E também é significativo encontrar propostas que sejam no entorno de nossas fábricas, para impactar as comunidades que se relacionam com a gente no dia a dia”, explicou a gerente executiva de comunicação da Unipar, Suzana Santos.

Os interessados em participar da seleção de projetos devem observar e atender os critérios estabelecidos no edital da empresa produtora de cloro, soda e PVC. Estão aptos empreendedores qualificados como (OSC) Organização da Sociedade Civil, sem fins lucrativos, além de pessoas físicas com fins lucrativos. Além de recursos próprios, as propostas terão incentivos no âmbito das leis de Incentivo à Cultura, Incentivo ao Esporte, Fundo para a Infância e Adolescência e Fundo do Idoso.

Podem ser inscritos projetos culturais e esportivos já aprovados para captação de recursos pela legislação federal ou projetos sociais aprovados pelos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente ou Conselhos de Direito do Idoso. Projetos não incentivados, que serão apoiados com recursos próprios, serão avaliados pela empresa e pelo Instituto Unipar.

Em 2021, foram destinados às propostas R$ 11 milhões, entre recursos próprios e incentivados, para o biênio 2022/23. Para o edital recém-lançado, ainda não há valor definido. “Estamos discutindo e o montante será definido no âmbito do orçamento geral da companhia”, explicou Suzana.

Entre as iniciativas desenvolvidas está o projeto Pescar, que neste ano certificou dez moradores da região em curso socioprofissionalizante. Na formação, jovens têm a oportunidade de desenvolver competências para o mercado de trabalho. Desde 2020, no Grande ABC, 31 alunos com idade entre 16 a 19 anos participaram da ação. Histórias de crescimento como a de Juliana Gomes dos Santos, 18 anos, moradora de Rio Grande da Serra, publicada pelo Diário (edição de 26 de julho deste ano), que foi certificada pelo Pescar e contratada pela Unipar.