Netflix divulga trailer da sexta temporada de 'Elite'

03/11/2022 | 12:51



A Netflix divulgou o trailer da sexta temporada da série Elite, que estreia na plataforma de streaming no dia 18 de novembro. A prévia é intensa e mostra como os alunos de Las Encinas vão lidar com a morte de Samuel (Itzan Escamilla) e com a prisão de Benjamín (Diego Martín), que aconteceu no episódio final do quinto ano.

No vídeo, são apresentadas histórias de novos personagens, como a relação turbulenta entre Patrick (Manu Ríos) e Iván (André Lamoglia), as dificuldades de Nico (Ander Puig) no colégio e a amizade de Rocío (Ana Bokesa) com o grupo das meninas.

A sétima temporada da série foi confirmada com a volta de Omar Ayuso como Omar Shanaa, um dos personagens originais da produção. Novas contratações também foram anunciadas: Maribel Verdú, Alejandro Albarracín, Mirela Balic, Fernando Líndez, Gleb Abrosimov e Iván Mendes.