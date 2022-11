São Bernardo recebe ação gratuita do Projeto Sinais

Da Redação



03/11/2022 | 12:29



São Bernardo será palco de ações gratuitas do Projeto Sinais, destinado a crianças – a partir dos seis anos -, adolescentes, adultos e idosos surdos, visando promover a proposta de inclusão social. Ligada ao governo federal, a iniciativa vai oferecer oficinais de cultura, esportes, Libras (Língua Brasileira de Sinais), lazer e cidadania para pessoas com deficiência auditiva. As aulas irão ocorrer em dezembro no Ginásio Poliesportivo Adib Moysés Dib (Avenida Kennedy, 1.155, bairro Anchieta).

O Projeto Sinais, em parceria com a Secretaria de Esportes e Lazer de São Bernardo, reserva, ao menos, 70% das vagas para participação de pessoas com deficiência auditiva. Tem como objetivo assegurar desenvolvimento, autonomia e integração da pessoa surda, por meio de políticas públicas de inclusão. As ações são voltadas, especialmente, àqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

Além da prática esportiva, que compreende as modalidades de futsal, handebol, vôlei, ginástica e atletismo, os inscritos poderão participar de oficinas culturais (teatro, desenho e musicalidade), oficinas de cidadania e aulas de Libras.

A estimativa é que o projeto atenda, inicialmente, 100 participantes. As inscrições, já abertas, devem ser feitas até 30 de novembro pelo link https://forms.gle/TYLx4pi91nWyw9ej7. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: 2630-7433.