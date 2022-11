Príncipe Harry estaria tentando evitar prejudicar o relacionamento com a família antes de ter livro lançado

03/11/2022 | 12:10



Príncipe Harry sendo cauteloso? Segundo uma fonte do US Weekly, o Duque de Sussex estaria tentando evitar prejudicar o seu relacionamento com a família antes de ter a autobiografia, Spare, lançada em 2023. Contudo, o ruivo ainda procura permanecer fiel aos seus princípios e manter os editores felizes ao mesmo tempo.

- Harry tem trabalhado duro para encontrar um equilíbrio que, esperançosamente, minimizará as consequências causadas por este livro.

A fonte ainda comentou sobre a jornada literária de Harry.

- Foi um processo muito complicado e muito difícil para ele contar certos eventos traumáticos de sua infância. Ao mesmo tempo, ele achou catártico. E nesta fase não há arrependimentos.

Por outro lado, Rei Charles III e Príncipe William estaria particularmente preocupados com o que Harry irá revelar na obra.

- Eles ainda não receberam uma cópia e não sabem o que esperar. Isso está deixando-os nervosos.