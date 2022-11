Marido de Ivete Sangalo fala das dificuldades de criar filhos com famosos: Muitas regalias

03/11/2022 | 12:10



Daniel Cady, marido de Ivete Sangalo, abriu o jogo sobre as dificuldades de criar filhos quando um dos pais é uma pessoa famosa. Em entrevista para o podcast Pod.Com, o influenciador contou que pessoas de fora tendem a tratar as crianças com algumas regalias - o que ele considera prejudicial.

- Ter um filho já é difícil. Ter um filho com uma pessoa famosa... Um dos primeiros problemas que enfrentei foi meu filho na escola. Descobri que não estava pegando fila. Privilégio. Rapaz, fiquei louco. Também chegavam muitos presentes, muitas regalias. Eu falava: Poxa, a gente tem o maior cuidado aqui, eu e a mãe [Ivete], para poder trabalhar desde pequenininho que ele é uma pessoa comum, qualquer. A gente nunca deu uma carteirada, parada em blitz, sei lá. Às vezes tem alguém do lado que fala: Fale, rapaz. Fale que está indo para casa e é casado. Não é por aí, relata.

Daniel e Ivete são pais de Marcelo, de 13 anos de idade, e das gêmeas Marina e Helena, de quatro anos.