Charge - 3 de novembro de 2022

Do DIário do Grande ABC



03/11/2022 | 12:08



Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) protestaram desde às 9h desta quarta-feira (2) contra o resultado do segundo turno das eleições, que deu vitória a Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em frente ao Tiro de Guerra de Santo André, na Vila Guiomar, os manifestantes pedem “intervenção federal”. Eles se organizaram por meio de aplicativo de mensagens. Em todo o País, bolsonaristas fazem movimentos semelhantes, inclusive na Capital Federal. Até o momento, no entanto, não há informação ou indício de fraude no pleito.