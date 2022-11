CPTM libera estação Prefeito Saladino após obras de acessibilidade

Renan Soares

Especial para o Diário



03/11/2022 | 11:51



As obras de acessibilidade na Estação Prefeito Saladino, da Linha 10-Turquesa, foram concluídas na manhã desta quinta-feira (3). O secretário dos Transportes Metropolitanos, Marco Antonio Assalve, e o presidente da CPTM (Companhia Paulista de Transportes Metropolitanos), Pedro Moro, estiveram na entrega do local, totalmente revitalizado e que conta agora com elevadores, regulação entre trens e plataforma, e uma completa mudança visual. Com a conclusão das melhorias, a circulação de trens, sentido Rio Grande da Serra, volta a ser feita pela plataforma 2.

Agora, para atravessar para a outra plataforma não há necessidade de sair da estação, dar a volta e pagar uma nova tarifa, já que as escadas internas também passaram por reforma. O passageiro também não precisa mais descer em Santo André para retornar ao local. As demais obras de melhorias continuam, com o intuito de proporcionar a cobertura integral das plataformas, e o novo prédio de apoio operacional para equipe de funcionários com sanitários, copas e vestiário.

“É muito criar independência às pessoas que, principalmente, precisam desse acesso às plataformas da CPTM. Outras estações já estão no caminho, isso (as obras de acessibilidade) é uma tendência natural que se fará nas estações da CPTM ao longo do tempo. Criar condições cada vez mais fáceis às pessoas portadoras de alguma deficiência,” disse o secretário de Transportes Metropolitanos, Marco Antonio Assalve.

De acordo com o diretor de Engenharia, Obras e Meio Ambiente da companhia, Marcelo Machado, as mudanças passam por dois elevadores; dois acessos externos – em cada lado da estação –; alteração no nível entre as plataformas dentro da norma, dando autonomia a passageiros em cadeiras de rodas, por exemplo; melhorias na acessibilidade universal, com implementação em braille; botões espalhados pela estação em caso de necessidade de socorro; adequação às normas de proteção e combate a incêndio; além de novos sanitários públicos e acessíveis.

O presidente da CPTM, Pedro Moro, destacou os pontos, afirmando que a estação está 100% acessível. “É o principal fator aqui desta obra, que as pessoas possam se locomover independentemente. Estamos entregando outras obras de melhoria aqui dentro, como a cobertura da plataforma para poder atender melhor os passageiros,” disse Moro.

Além da estação Prefeito Saladino, que gera movimentação de 20 mil pessoas por dia em Santo André, a estação Capuava também já conta com acessibilidade total, entregue à população no último dia 7. Já as estações Utinga e São Caetano, seguem em reforma, com previsão de conclusão até o fim deste ano. Os investimentos nas obras nestas quatro estações da Linha 10-Turquesa somam um total de R$ 92 milhões.