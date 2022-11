10 hostels brasileiros para conhecer destinos incríveis e fazer amizades

Redação

Os hostels brasileiros são opções de hospedagem perfeitas para explorar as belezas dos destinos nacionais e ainda fazer novas amizades. De quebra, esses estabelecimentos costumam oferecer tarifas atrativas e mais baratas em comparação a hotéis, pousadas e resorts.

A plataforma Booking.com preparou uma lista com 10 indicações de hostels legais em cidades brasileiras. Confira!

Dicas de hostels brasileiros

Ô de Casa Hostel – São Paulo (SP)

Com um ambiente colorido e artístico, o Ô de Casa Hostel fica em um dos bairros mais badalados de São Paulo, com avaliação dos hóspedes para a categoria “Localização” de incríveis 9,7 pontos. Os dormitórios e áreas comuns são decorados com móveis modernos, e o lounge com guitarras traz um ar descolado.

Os hóspedes garantem que a caipirinha e os drinques do Ô Bar do Hostel são ótimos e as festas, melhores ainda. Para completar, a hospedagem ainda tem parte da receita investida em projetos comunitários ou de sustentabilidade.

Villa 25 – Rio de Janeiro (RJ)

Os hóspedes do Villa 25 se encantam com a vista maravilhosa do hostel para o Pão de Açúcar. Com um ar de albergue boutique, a propriedade fica em um casarão histórico, mas bem moderno. Todos os caminhos levam para uma deliciosa varanda térrea, com a piscina e um restaurante cheio de pessoas dispostas a compartilhar experiências e viver bons momentos. De acordo com as avaliações dos visitantes, conforto, equipe e limpeza são os pontos altos.

The Search House – Florianópolis (SC)

Garantindo dias tranquilos e conexão total com a natureza, o The Search House está situado em Florianópolis e apresenta uma vista incrível para a Barra da Lagoa, piscina ao ar livre e vista do mar. O hostel oferece instalações para esportes aquáticos e os comentários dos hóspedes garantem que o lugar tem uma vibe diferente, ideal para fazer boas amizades.

Manhatã Hostel – Salvador (BA)

O Manhatã Hostel oferece tudo que o viajante precisa para uma estadia confortável em Salvador. No centro de um dos bairros mais badalados da cidade, o local conta com funcionários atenciosos, instalações limpas e bem equipadas, além de um terraço que promete a melhor vista da cidade. A propriedade oferece ainda recepção 24 horas e lounge compartilhado para a convivência.

Raiz Hostel – Jericoacoara (CE)

Situado em Jericoacoara, o Raiz Hostel tem como diferencial o café da manhã delicioso e a localização privilegiada perto da Praia de Jericoacoara e das Dunas do Pôr do Sol. A hospedagem tem uma aconchegante área de convivência e os quartos ficam em cabines de madeira.

Iduna Hostel – Pipa (RN)

O Iduna Hostel fica perto da praia do Amor, em Pipa, e oferece um ótimo ambiente para socializar e fazer amigos. Com uma piscina ao ar livre, terraço, jardim e churrasqueira, a acomodação organiza eventos para interação dos visitantes, como almoços, jantares e entretenimento noturno. Segundo as avaliações, a energia da equipe de funcionários faz toda a diferença para que as pessoas se sintam em casa.

Br Hostel – Belo Horizonte (MG)

Em um dos bairros mais boêmios e agitados de Belo Horizonte, o Br Hostel está próximo dos melhores bares e baladas da cidade. A hospedagem tem áreas em comum para lá de descontraídas e um bar rooftop que reúne dezenas de visitantes todos os dias. O entretenimento noturno é o grande diferencial do lugar.

iHOSTEL ALDEOTA – Fortaleza (CE)

O iHOSTEL ALDEOTA é uma acomodação que faz parte do programa Viagens Sustentáveis e tomou medidas significativas para uma estadia mais eco-friendly. O complexo tem dormitórios masculinos e femininos, além de cozinha e lounge compartilhados para convivência.

The Eco Palace Hostel – Búzios (RJ)

Pensado para ser uma opção de Hospedagem Ecológica em Búzios, o The Eco Palace Hostel também possui o Selo Viagem Sustentável da Booking.com. Na propriedade, embalagens e objetos plásticos descartáveis não são utilizados e a maior parte da comida servida é orgânica. O local fica em uma área super arborizada, perto de ótimas trilhas para explorar as belezas da região, e a 450 metros da Praia da Ferradura.

Che Lagarto Paraty – Paraty (RJ)

Muito perto do Centro Histórico e dos barzinhos da região, o Che Lagarto Paraty faz parte de uma famosa rede de hostels ao redor do mundo. Com a equipe do balcão de turismo, o turista tem acesso a tudo que precisa para conhecer bem a cidade. A hospedagem ainda oferece piscina ao ar livre, salão de jogos e áreas de convivência em comum.

