PlayStation VR2 chega em fevereiro por R$ 4.500

Da Redação

Do 33Giga



03/11/2022 | 11:55



A PlayStation anunciou a data de lançamento oficial do PlayStation VR2. O eletrônico chega ao mercado em 22 de fevereiro de 2023.

O novo hardware estará disponível com preço sugerido de R$ 4.499,99 nas redes varejistas. Na caixa, além do console, estarão headset PS VR2, controles PS VR2 Sense e fones de ouvido estéreo.

Na mesma data, também será lançado o PS VR2 Sense, feito especialmente para o hardware, além de diversos títulos como Horizon Call of the Mountain. Também será possível adquirir um Bundle do PSVR 2 com o game da Guerrilla Games pelo preço sugerido de R$ 4.799,90.

Entre os diferencias do novo hardware estão o feedback do headset, rastreamento ocular, áudio em 3D e gatilhos adaptáveis, além do feedback tátil dos controles PS VR2 Sense. A combinação de funcionalidades permite experiência de jogo com sentimento de imersão.

Para completar a diversão dos jogadores, até o lançamento a PlayStation terá 20 novos títulos disponíveis para o PS VR2.

A PlayStation anunciou também 11 novos títulos para o PS VR2, incluindo The Dark Pictures: Switchback, Crossfire: Sierra Squad, Cities VR – Enhanced Edition e mais.

A pré-venda do PlayStation VR 2 e do Bundle começa em 15 de novembro. Elapode ser realizada nos principais varejistas. Confira todos os detalhes sobre o hardware e sobre os novos títulos no blog da PlayStation. Quando aos novos títulos, entre neste link.