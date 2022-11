Fujifilm lança câmera X-T5 e nova lente prime fixa de 30 mm

Da Redação

Do 33Giga



03/11/2022



A Fujifilm ampliou a seu portfólio de produtos com dois lançamentos para o mercado brasileiro. São eles a câmera X-T5 e a lente prime fixa Fujinon XF30mmF2.8 R LM WR Macro. Os preços dos produtos ainda não foram divulgados.

A câmera X-T5 traz inovação e as características físicas originais do primeiro lançamento da série, de 10 anos atrás. Este modelo é versátil e atende as necessidades tanto de profissionais quanto de amadores fãs de fotografia.

A X-T5 conta com resolução de 40 megapixels e processamento de imagem mais rápido, capturando imagens 4K em 60 frames por segundo. Pesando apenas 557g, a câmera foi projetada com inspiração no primeiro modelo da série X, o que faz dela mais compacta e mais leve que a edição anterior.

Otimizada para fotos, mas também com capacidade para captar ótimos vídeos, a X-T5 é resistente a más condições climáticas. O modelo entrega desempenho, alta performance e mobilidade ao mesmo tempo.

O equipamento também conta com recursos avançados, incluindo a estabilização de imagem de cinco eixos no corpo e 7 stops, recurso de detecção de objetos, autofoco e balanço automático de branco de alta precisão baseados em deep learning e inteligência artificial.

A nova X-T5 apresenta ainda a tecnologia de reprodução de cores proprietárias da Fujifilm.

Funções de vídeo aprimoradas

Os usuários podem filmar mesmo em condições de baixa luz, como fotografia noturna. A X-T5 possui o modo HQ 4K, que usa 6,2K de amostragem excessiva para produzir vídeo de alta qualidade, ao mesmo tempo em que aproveita ao máximo o sensor de alta resolução para fornecer vídeo em resolução superior de imagem.

Nova XF30mmF2.8 R LM WR Macro

A Fujifilm lança também a lente prime fixa Fujinon XF30mmF2.8 R LM WR Macro, a primeira da marca com distância focal de 30mm. Comparada com as lentes fixas convencionais, este produto tem uma distância mínima de trabalho substancialmente reduzida e desempenho melhorado.

Com ela, usuários conseguem fazer macro fotografias a uma taxa de ampliação de 1:1. Além disso, é leve, compacta e permite versatilidade, o que facilita a rotina de quem precisa trocar de lentes para fotografar diversas situações, oferecendo experiências fotográficas sem restrições.