Kim Kardashian revela detalhes do processo de entrar no antigo vestido de Marilyn Monroe: - Ninguém confiou em nós

03/11/2022 | 11:11



Durante o novo episódio do reality The Kardashians, Kim Kardashian compartilhou mais detalhes do difícil processo de entrar no vestido de Marilyn Monroe, escolhido pela socialite para comparecer ao MET Gala 2022. Segundo informações da revista People, assim que uma réplica da peça usada pela atriz em 1962, para fazer serenata ao então presidente John F. Kennedy, chegou na casa da empresária, ela disse para a equipe:

- Se isso não se encaixar em mim, não posso nem tentar o original. Então pesquisei as medidas dela no Google, estou olhando minhas medidas.

E contou que, por conta da largura de seus ombros, conseguiria entrar em qualquer roupa.

- Ninguém confiou em nós; por anos, eles nunca enviaram amostras. E então, quando eu chegava a Paris e experimentava as amostras, eles diziam: Oh, espera, ela realmente se encaixa em nossas coisas. Então eu não sei como convencer o cara que possui o vestido original de Marilyn que eu sou uma metamorfa.

A empresária ainda revelou que não tinha outra opção se o vestido não funcionasse.

- O plano reserva é que eu esteja de pijama, em casa, comendo.

Kim ficou confiante quando experimentou a peça.

- Aposto que o tecido encolheu um pouco com o tempo, mas tipo, o vestido vai caber. Estou um passo mais perto de dar vida à minha visão.

A socialite revelou ter aprendido uma lição sobre moda após usar o look all black Balenciaga que a cobria dos pés à cabeça.

- Desde que fiz o look da Balenciaga com a máscara facial e coberta da cabeça aos pés, mudou a maneira como me sinto sobre ficar bonita em um tapete vermelho. Especialmente para o Met. Não se trata apenas de ficar bonita. ser uma história, tem que ser toda uma vibe. E esse vestido é uma história tão boa.

No entanto, ela ficou devastada quando o vestido original chegou e era pequeno demais para seu corpo.

- Quando eu fui colocá-lo, ele nem passou pelos meus quadris, e eu fiquei arrasada. Sabe de uma coisa, vou tentar de tudo e, se realmente perder dez quilos, tentaremos novamente.

Kim ficou ainda mais determinada quando percebeu que tinha apenas cerca de três semanas para entrar na peça e queria muito convencer os donos que a deixarem que ela a usasse.

- Eu vou fazer tudo o que puder para tentar fazer isso acontecer. Vai ser muito difícil. Vou ter que comer tão limpo e tão perfeito e cortar o açúcar, o que é tão difícil para mim. E por favor, deixe-me experimentá-lo novamente. Não vou aceitar um não como resposta. Para mim foi tipo: OK, Christian Bale pode fazer isso para um papel no cinema e isso é aceitável. Até Renée Zellweger ganhou peso para um papel. É tudo o mesmo para mim. Eu não estava dizendo: Ei pessoal, por que vocês não vão perder esse peso em um curto período de tempo?