Relato de Parto! Gabriela Pugliesi conta como foi o nascimento do primeiro filho

03/11/2022 | 11:11



Gabriela Pugliesi recebeu em seus braços seu primeiro filho, Lion, na última quarta-feira, dia 2. E claro que a influenciadora não podia deixar de compartilhar como foi o momento super mágico do parto, né?

Após anunciar o nascimento do bebê, a musa fitness tirou algumas horas para dormir e curtir o pequeno ao lado de Túlio Dek. Mas algumas horas depois, Gabriela começou a contar como foram as 12 horas de trabalho de parto.

Na primeira foto, a influenciadora aparece usando uma máscara de proteção e seus óculos de grau, com a legenda:

Isso foi ontem em um início de trabalho de parto! Começamos no quarto.

Um tempo depois, Gabriela foi encaminhada para outro quarto, onde o banheiro tinha uma banheira e um chuveiro para que ela pudesse ter um trabalho de parto normal e humanizado, como sempre sonhou. A influenciadora ainda contou que sentiu muitas dores por causa das contrações, mas que durante os intervalos, era como se nada estivesse acontecendo.

Na sequência, a musa contou que optou pela anestesia pois não estava aguentando as fortes dores no útero. No vídeo descontraído, ela aparece deitada na cama, acompanhada de Túlio e algumas enfermeiras, que curtiam uma música super animada.

Aqui foi o momento que ressurgi das cinzas. Quando decidi tomar anestesia e dei uma dormidinha. Ele nasceu 30 minutos depois desse vídeo.

Já na última foto do relato, o pequeno Lion aparece no colo da mamãe mamando, e ela contou:

Ele nasceu e veio direto para o peito da mamãe. Parto normal maravilhoso. Tivemos que induzir e depois explico porquê. Durou 12 horas ao todo e tudo aconteceu.