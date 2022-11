Larissa Manoela e André Luiz Frambach exibem corpos esculturais e Fernanda Gentil brinca: Quanto colágeno bronzeado

03/11/2022 | 11:11



Vamos combinar que todo mundo já quis viver aquele amor que te deixa com borboletas na barriga, não é mesmo? Este é o caso de Larissa Manoela e André Luiz Frambach que estão sempre atualizando as redes sociais com momentos para lá de fofos. A atriz abriu o mês de novembro, nesta quinta-feira, dia 3, com o pé direito e cheio de declarações.

No Instagram, ela publicou um clique com os pombinhos se beijando na praia, enquanto exibiam os corpões esculturais, e escreveu:

Na imensidão do céu azul. No brilho verde de seus olhos. Na profundeza de todos os mares. No nosso amor que flutua pelos ares.

Na mesma hora, André respondeu:

Que coisa linda, amor. Só não é mais lindo que a gente, e nada é mais lindo que você! Eu te amo muito mesmo, você torna meus dias mais felizes, com mais sentido. E cada dia que passa eu me impressiono como somos iguais.

A foto, é claro, rendeu comentários, principalmente por conta da boa forma do casal. Fernanda Gentil, por exemplo, brincou:

Quanto colágeno bronzeado.