Rihanna convida Johnny Depp para ser o primeiro homem da história a ter destaque em seu desfile de lingerie

03/11/2022 | 11:11



Ao que parece, desde que voltou do hiatus, Rihanna não perde tempo - e agenda da sister está repleta de ideias para o desfile anual de sua marca de lingeries! Isso porque, segundo o TMZ, ela convidou Johnny Depp para uma participação especial na quarta edição de Savage X Fenty.

A gravação vai rolar na próxima quarta-feira, dia 9, e o ator não irá desfilar, mas deve aparecer rapidamente no momento que é dedicado aos astros de Hollywood, onde Cindy Crawford já apareceu, por exemplo. A intenção de Rihanna é fazer de Depp o primeiro homem da história a ter destaque no evento.

Contudo, a decisão da artista dividiu opiniões na web por conta do passado polêmica do intérprete de Jack Sparrow. No Twitter, fãs de RiRi lembraram que Johnny disputou judicialmente com a ex-esposa, Amber Heard, por conta da suposta violência doméstica - episódio que Rihanna também sofreu em 2009 pelo então namorado Chris Brown.