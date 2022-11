LightPDF: conversor de PDF online e gratuito agrada por facilidade de uso

Da Redação

Do 33Giga



03/11/2022 | 09:55



Seja para uso pessoal ou comercial, o PDF desempenha um papel essencial no compartilhamento de arquivos e como ferramenta de colaboração. Mas há casos em que você precisa converter o PDF em Word, ou outro formato.

Por isso, há muitos conversores de PDF que você pode usar para transformar um PDF em outros formatos, assim como converter outros formatos em PDF. E para exemplificar a importância deste tipo de serviço, este artigo mostra os benefícios de ter um Conversor de PDF Online — chamado LightPDF.

Quais as qualidades de um bom conversor de PDF online?

Como muitos usuários usam documentos em PDF, é fato que a Internet oferece muitos conversores, com funcionalidades únicas. O problema é que muitas pessoas têm dificuldades ao escolher uma ferramenta confiável e estável para transformar PDFs em outro formato e vice-versa. Mas a boa notícia é que o LightPDF possui muitos recursos que o destacam, como veremos abaixo.

Interface Intuitiva e Amigável

Muitas ferramentas de conversão são utilizadas direto no navegador, o que é mais conveniente ao lidar com tarefas em PDF. Ele possui uma interface limpa e autoexplicativa, que mesmo usuários iniciantes podem usar facilmente.

Processamento em lote e capacidade de converter grandes arquivos

O LightPDF é ideal para a conversão de arquivos em lote, não importa o tamanho. Ele torna o processo mais rápido e os arquivos são processados com grande precisão. Além disso, ele não limita o número de uso e o tamanho do arquivo que você pode processar na plataforma. Você pode alterar o formato de vários arquivos em apenas uma única conversão.

O guia abaixo mostra como converter vários documentos PDF em Word usando o LightPDF.

Visite o site oficial do LightPDF e clique em Ferramentas para PDF. Clique na opção PDF para Word e você será redirecionado para a página de conversão de PDF para Word.

Na página PDF para Word, faça o upload do arquivo que você deseja alterar o formato clicando no ícone + no painel de conversão.

Depois que o arquivo for enviado, você pode clicar no botão Adicionar arquivo para importar outros arquivos PDF que você quiser converter em Word. Clique no botão Converter para iniciar o processo de conversão.

O programa irá converter todos os arquivos em pouco tempo. Pronto, você já pode salvar os documentos convertidos diretamente no seu dispositivo.

Conversão de PDFs digitalizados com tecnologia OCR

Esta também é uma ótima ferramenta para transformar qualquer documento digitalizado como imagem em formato editável. Ele extrai o texto ou informações das imagens em qualquer documento digitalizado, para que você possa editar como quiser. Além disso, o serviço é capaz de reconhecer diversos idiomas, incluindo inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, japonês, etc.

Confira abaixo como usar a tecnologia OCR para transformar seu arquivo digitalizado em formato editável.

Na aba Ferramentas para PDF do LightPDF, clique na opção OCR para ser direcionado para a página de conversão por OCR. Na página OCR, importe o arquivo digitalizado ou um documento em formato de imagem clicando no botão + no painel de conversão. Agora, selecione o idioma do arquivo de origem e escolha o formato para o qual você deseja que seu arquivo seja convertido. Clique no botão Converter e a plataforma irá transformar instantaneamente as imagens e outros elementos especiais em textos editáveis. Clique no botão Download para salvar o arquivo processado no seu aparelho.

Velocidade Rápida de Conversão e Resultados de Qualidade

Com várias opções de formatos, como Word, JPG, Excel e PPT, o LightPDF processa os arquivos em apenas alguns segundos, sem comprometer a qualidade. Ao contrário de outras ferramentas de conversão, este serviço preserva o conteúdo original do seu PDF, como textos e imagens.

Garante a privacidade e segurança de seus dados confidenciais

Muitas pessoas acreditam que usar um conversor online pode colocar em risco seus arquivos confidenciais, mas não este programa Web, pois ele protege seus arquivos quando você os converte em outros formatos. Os desenvolvedores garantem que seus arquivos não são mantidos no servidor e nem compartilhados com outras pessoas. Se você usar a plataforma sem fazer o login, os arquivos serão excluídos imediatamente quando a conversão terminar.

Por que Precisamos Converter um PDF?

O PDF (sigla em inglês para Portable Document Format) é conhecido por permitir que arquivos possam ser facilmente lidos, mas não modificados. Muitas empresas usam o PDF porque ele mantém a formatação original do documento, o que é perfeito para uso profissional e comercial.

No entanto, há alguns casos em que precisamos alterar o formato do arquivo para adicionar algumas informações ou elementos. Na maioria das vezes, a conversão de um PDF ocorre porque o usuário precisa editar uma certa parte do documento, como no Microsoft Word.

Conclusão

A conversão de arquivos PDF pode causar um certo temor nas pessoas em perder o conteúdo ou comprometer a qualidade do arquivo.

Porém, o LightPDF é conhecido como a melhor solução para transformar seus arquivos PDF em qualquer formato e vice-versa. Se você achava isso complicado, o LightPDF ajudará você a trabalhar com seus documentos da maneira mais fácil possível.