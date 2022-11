Lakers levam jogo para prorrogação e batem Pelicans; Bucks continuam invictos

03/11/2022 | 09:19



Em um início de temporada tão ruim quanto o fim da temporada passada, o Los Angeles Lakers sofreu para conseguir, na noite de quarta-feira, sua segunda vitória seguida na NBA, após perder as cinco primeiras partidas. Matt Ryan, contratado em setembro, salvou a franquia californiana de uma derrota para o New Orleans Pelicans ao guardar uma cesta de três no estouro do cronômetro e levar o jogo à prorrogação, encerrada com uma vitória por 120 a 117.

"Estou animado por ele. Funcionou. Foi fabulosamente bem executado, e Matt teve coragem", afirmou Darvin Ham, técnico dos Lakers, sobre o herói da noite, que estava tão empolgado quanto o treinador. "A defesa estava distante o suficiente para que eu pudesse arremessar com clareza. Como arremessador, uma vez que você coloca os pés no chão e vê o aro com clareza, fica muito mais fácil", comentou Ryan.

Depois da contribuição de Matt Ryan para evitar mais um revés, Lonnie Walker foi o protagonista no tempo extra, também marcou uma importante cesta de três e saiu de quadra como cestinha. Outro jogador chave para os Lakers foi Anthony Davis, autor de um double-double de 20 pontos e 16 rebotes. O grande astro LeBron James também teve um double-double, com 20 pontos e 10 rebotes, além de oito assistências.

Enquanto o Los Angeles Lakers busca se acertar, há times que começaram a disputa da NBA com tudo. É o caso do Milwaukee Bucks, que ainda não foi derrotado. A sétima vitória seguida, recorde da franquia em um início de temporada, foi por 116 a 91, diante do Detroit Pistons, em mais uma noite de Giannis Antetokounmpo, que anotou 32 pontos e 12 rebotes para liderar o triunfo.

"Eu estou feliz que este time está vencendo, mas isso vem em segundo lugar", disse Antetokounmpo. "Eu estou feliz que o time está construindo bons hábitos. Estou feliz que podemos ser bons mesmo quando erramos arremessos, que isso não nos afeta. Ainda podemos jogar duro, movimentar a bola. Não estamos falando sozinhos, estamos falando uns com os outros. Estamos em um ótimo lugar", concluiu.

Outro astro que brilhou na noite de quarta foi o armador Luka Doncic. Somando números históricos neste início de temporada, o esloveno liderou mais uma vitória do Dallas Mavericks, desta vez sobre o Utah Jazz, por 103 a 100, ao anotar 33 pontos, cinco rebotes e 11 assistências.

MAIS JOGOS

Em Cleveland , o Boston Celtics, atual campeão do Leste e vice da NBA, foi derrotado por 114 a 113 pelo Cleveland Cavaliers, que contou com um double-double de 29 pontos e 12 assistências de Darius Garland para construir o resultado. Jayson Tatum, com 26 pontos e 12 rebotes, e Jaylen Brown, autor de 30 pontos, foram os destaques dos Celtics.

O Miami Heat, derrotado na final da Conferência Leste para os Celtics na temporada passada,conquistou a segunda vitória seguida após uma série de duas derrotas. A franquia da Flórida foi para a quadra sem Jimmy Butler, que estava com dores no quadril e foi vetado, mas ficou no banco, onde chamou a atenção por estar vestindo uma camisa do Santos. De lá, viu os companheiros vencerem o Sacramento Kings por 110 a 107.

Confira os resultados da noite desta quarta-feira da NBA

Portland Trail Blazers 106 x 111 Memphis Grizzlies

Dallas Mavericks 103 a 100 Utah Jazz

San Antonio Spurs 100 x 143 Toronto Raptors

Milwaukee Bucks 116 a 91 Detroit Pistons

Houston Rockets 101 x 109 Los Angeles Clippers

Chicago Bulls 106 x 88 Charlotte Hornets

New York Knicks 99 x 112 Atlanta Hawks

Miami Heat 110 x 107 Sacramento Kings

Cleveland Cavaliers 114 x 113 Boston Celtics

Philadelphia 76ers 111 x 121 Washington Wizards

Confira os jogos desta quinta-feira:

Orlando Magic x Golden State Warriors

Oklahoma City Thunder x Denver Nuggets