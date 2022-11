Inflação ao consumidor na OCDE acelera e sobe 10,5% em setembro ante um ano

03/11/2022 | 09:10



O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) nos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) subiu 10,5% em setembro, na comparação anual, informou nesta quinta-feira a própria entidade. O resultado representa aceleração, após a alta de 10,3% vista no mês anterior.

Houve inflação de dois dígitos em setembro em 19 dos 38 países da OCDE, com as maiores taxas vistas em Estônia, Hungria, Letônia, Lituânia e Turquia, todas acima de 20%, aponta a entidade em comunicado. As pressões inflacionárias se disseminam para além de alimentos e energia na maioria dos países, aponta ela ainda. Excluindo-se alimentos e energia, a alta anual da inflação na OCDE em setembro foi de 7,6%.