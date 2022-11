Carlinhos Maia abre jogo sobre separação com Lucas Guimarães e dispara: Eu ainda amo demais

03/11/2022 | 09:11



Carlinhos Maia usou as redes sociais para comentar sobre a separação de Lucas Guimarães. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, o influenciador deu mais detalhes sobre o divórcio e ainda revelou que tem sido difícil lidar com a situação.

- São 13 anos junto de alguém que se ama muito, que eu ainda amo demais. Confesso que estou me dando esse tempo mesmo, porque na internet tudo é tão rápido, tudo se supera muito rápido, todo mundo finge que não dói e vai para a próxima. Só que dói pra caralho. E aí, quando eu tiver pronto pra voltar com tudo, eu vou voltar com tudo, mas agora eu quero que doa, disse ele.

E continua:

- Mas quando eu falo que quero que doa, não é porque sou masoquista a esse nível, não. Eu quero sentir, sabe? Não quero ficar colocando agora trabalho e fazendo os outros rir, com o meu coração pequenininho. Esse último ano muita coisa aconteceu na minha vida, você acompanharam tudo. E eu, como sempre, alguém forte, empurrando trabalho e gravações em cima de gravações. E dessa vez, não. Dessa vez, quem me ama vai me esperar e me ver 100%. Agora eu tô sofrendo, normal. Tipo assim, um sofrimento meu, sem culpa de ninguém, sem nada. Tipo, são 13 anos, né, véi. É muito tempo, então, tenham paciência.

Carlinhos ainda afirmou que pretende passar um tempo sozinho e que não quer casar tão cedo.

- Aí, por outro lado, quando eu digo a Lucas não, vá ser feliz, vá viver tudo o que você não viveu. Até porque ele merece demais. Dentro de mim eu fico: P**a que p***u, só eu comia. E aí, eu fico do lado de cá. Se o meu direct aqui é lotado de gente dizendo é a minha vez, tudo doido, né? Jurando que eu vou casar com alguém agora pra ganhar fama, ganhar tudo o que se ganha quando se casa com alguém, graças a Deus, bem sucedido. Podem tirar o cavalinho da chuva, viu? Vão pastar na p**a que p***u. Quem vier, meu irmão, agora, primeiro que não vai ter nunca o amor que eu tenho por ele, mesmo nos meus erros, minhas coisas. Que eu sou uma bicha machista, né? Tô melhorando, desconstruindo. Sou ciente das minhas falhas, que eu não tenho só falhas, tenho muitas qualidades também. Eu tô no meu canto, sem incomodar ninguém, inclusive o Lucas. Justamente porque, é isso, quando você tem consciência, sabe, mas é difícil. [Lucas é] um menino bem cuidado, conservadinho, a pele muito macia, gostava de tomar banho, sempre cheiroso, ouvia louvor de manhã, todos os dias ouvia louvor ia dormir rezando. Deus bota umas coisas perfeitas na nossa vida e a gente não dá valor, faz o quê? Perde, tomei no c*".

Seguindo o desabafo, Carlinhos ainda afirmou que não quer o conselho de ninguém.

- E eu não quero conselho de ninguém, não, tá? Tô aqui desabafando assim, mas é um desabafo sem ser desabafo. Outra coisa que atrapalhou muito também, assim, quando a gente não era exposto, meu Deus, era muito massa, sabe? Mas aí nosso casamento era entre a gente e milhões de pessoas que gostavam, que nos amavam e que nos amam, mandam muito amor, e um bando de maluco, de maluca, que opinava 24 horas por dia, e atacavam as pessoas 24 horas por dia, e aí nos afastava das pessoas e tinha momento que fazia, mesmo a gente maduro, acabavam fazendo a gente competir um com o outro, mesmo quando a gente não competia. Pelo contrário, quando a gente só se apoiava. A fama, o dinheiro, tudo isso, faz isso também, faz você se afastar. Outra coisa que é muito insuportável na nossa relação é que a gente sempre se apoiou muito e eu cobrava muito assim dele. Ei, bora, bora, isso, aquilo outro, a roupa, o look, seja mais malicioso. E aí, ficavam botando na cabeça do menino você é a sombra do Carlinhos, você não é só o marido do Carlinhos Maia. Umas coisas assim, tão idiotas, que isso acaba entrando no coração da gente e faz a gente se diminuir quando, na verdade, a gente tem que se orgulhar um do outro. A única diferença é que eu apareci primeiro na internet e as pessoas me conheceram primeiro. E parecia que isso era uma coisa negativa e não era, era de se orgulhar. E aí, por outro lado eu fico: E se ele chamar outra pessoa de preto? Como é que eu vou reagir?. Eu vou dar um murro na cara da outra pessoa. Não, não pode bater em ninguém. Aí, o que é que eu tenho feito nesses dias? Fico deitado, levanto, faço uma reunião, tem esse evento da revista Forbe? que é importante para aparecer, passar imagem de poderoso. P***a nenhuma. Aí tem o Teleton, uma causa importante. Mas eu tô cansado, sabe? Não depressivo, mas cansado. Como se minha vida, tenho sido muito grato a tudo, não é reclamando de jeito nenhum, o pior já foi, mas como se eu fosse um personagem das histórias dos outros.

Maia aproveitou parar negar os boatos de que o término seria parte de uma jogada de marketing.

- Aí, muitos ficam querendo saber o motivo da separação, só se importam em saber o que destruiu. Só que nenhum motivo é mais forte do que 13 anos de muita história boa, de muita aventura, de muito beijo, de muito tesão, de muito choro, de muita queda, de muito levantar. Eu levei dois tapas na cara dele uma vez pah, pah e fiquei excitado. Porque ele é baixinho, mas tem muita força, tá? Que loucura, né? E para quem tá pensando que é marketing, não, não é marketing. Olhando aqui nos meus olhos, do fundo do meu coração, não é marketing, de jeito nenhum. Nem a gente terminaria um com o outro pro outro ir pra reality, não. Até porque único reality que eu dizia Lucas, não vá era A Fazenda, porque ele tava começando a carreira dele e lá é um lugar onde as pessoas brigam muito, jogam muito baixo. Então, sempre tive medo de quererem destruir, transformar uma coisa que ele não é. Ele vai ser um grande apresentador de televisão.

Eita!