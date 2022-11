Arte1: estreia hoje série sobre 20 anos da Flip

Da Redação

Do 33Giga



03/11/2022 | 08:56



Hoje (3), às 22h30, entra no ar no Arte 1 a série Flip 20 Anos. Em quatro episódios produzidos pela equipe do canal em parceria com a Flip (Festa Literária Internacional de Paraty), os autores convidados desta 20ª edição, que será realizada em 2022, relembram as mesas e momentos que mais lhes marcaram ao longo dessas duas décadas de festival.

A série Flip 20 Anos celebra o aniversário de 10 anos do canal Arte1 e, claro, os 20 anos da Festa Literária Internacional de Paraty.

No primeiro episódio, o escritor Bernardo Carvalho (foto) fala da primeira edição da Flip, em 2003, quando dividiu uma mesa com o norte-americano Daniel Mason.

A poeta Cida Pedrosa conta como foi impactada pela mesa com Conceição Evaristo e Ana Maria Gonçalves, na Flip de 2017. E o autor Joca Reiners Terron recorda como ficou paralisado diante do ídolo Paul Auster na segunda Flip, em 2004.

Série Flip 20 Anos