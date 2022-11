O papel do líder

Do Diário do Grande ABC



03/11/2022 | 08:44



Digerida a dor da derrota na corrida pela reeleição, ainda maior por causa da disputa acirrada protagonizada com Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o presidente Jair Bolsonaro (PL) reassumiu o papel que se espera de um líder comprometido com a democracia e a Constituição. Ontem (2), um dia depois de reconhecer tacitamente a vitória do adversário e dar aval ao início do processo de transição, ele foi às redes sociais para solicitar aos manifestantes contrários aos resultados das urnas que desobstruam as rodovias do Brasil. Em tom sereno, lembrou os apoiadores de que fechar estradas atenta contra o direito de ir e vir das pessoas. A segunda fala do chefe da Nação chega em momento fundamental.

Ao cobrar de seus liderados que mantenham "a cabeça no lugar", Bolsonaro também contribui para desfazer o clima de insatisfação e insurreição de boa parte da população brasileira que tem ido para as ruas protestar contra o resultado das eleições. Quando abandona o discurso de fraude das urnas ­– que, diga-se, estimulou durante todo o mandato –­, ele emite sinais importantespara os 58 milhões de eleitores que endossaram apoio ao segundo mandato no último domingo. É natural que estejam "chateados", como bem lembrou o presidente em seu discurso de ontem, mas isso não justifica reivindicações absurdas e antidemocráticas, como o retorno do regime militar ao Brasil.

Bolsonaro perdeu a eleição, mas se consolidou como liderança política inequívoca. Por isso, reforçará sua envergadura moral se seguir, como gosta de dizer, jogando dentro das quatro linhas da Constituição até o fim do mandato, em 31 de dezembro. A partir daí, terá responsabilidade ainda maior perante o País. Caberá a ele liderar a oposição a Lula, movimentando freios e contrapesos tão necessários para o fortalecimento da democracia nacional em nome do bem comum. Como bem disse o vice-presidente e senador eleito pelo Rio Grande do Sul, Hamilton Mourão (PRTB), se o trabalho for bem executado nos próximos quatro anos, haverá "total capacidade de retornarmos muito mais fortes em 2026".