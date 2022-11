Mais de 80 mil textos disputam prêmios do Desafio de Redação

Lara Delon

Especial para o Diário



03/11/2022 | 08:32



A 16ª edição do Desafio de Redação do Diário, promovido em parceria com a USCS (Universidade Municipal de São Caetano), reuniu 81.123 textos produzidos por 247 escolas participantes das sete cidades do Grande ABC. No total, foram 155.791 formulários solicitados pelas instituições inscritas.

Com o tema Resgate da Cidadania se faz com Solidariedade e Empatia, o concurso literário em 2022 teve aumento de 731,4% de entregas em comparação com o anterior, que recebeu 9.637 redações. Nos últimos dois anos, por causa das restrições impostas pela pandemia de Covid-19, o Desafio foi realizado virtualmente.

Para o coordenador de Comunicação, Marketing e Cultura da USCS, Joaquim Celso Freire, a volta do concurso ao formato presencial retoma o padrão. "Crescemos mais de 10 vezes em relação ao ano passado. Sigamos incentivando a escrita e o debate sobre temas relevantes à vida em sociedade", disse o coordenador, que projeta números superiores a 100 mil participantes para a edição de 2023.

Ao longo de todas as edições do concurso, já foram entregues em torno de 1,5 milhão de textos, de acordo com o Diretor de Redação do Diário, Sérgio Vieira. "É um orgulho para o Diário poder contribuir para a formação destes alunos e ajudar os vencedores a cursarem suas faculdades. Ver este aumento no pós-pandemia, nos deixa muito felizes em saber que cada vez mais os estudantes têm mostrado interesse em poder colocar suas ideias no papel", diz Vieira.

O reitor da USCS, Leandro Prearo, avalia que o aumento significativo de textos é importante para o objetivo do projeto. "Esse crescimento só coroa um dos projetos de educação que eu imputo como um dos maiores do Brasil de incentivo à produção literária. Oitenta mil é um número muito grande. É muita gente, o que só corrobora a importância deste projeto em parceria com a Universidade e com o Diário."

O evento de premiação do concurso literário será realizado no dia 29 de novembro, em local e formato que ainda estão em discussão. Já se sabe, todavia, que os resultados serão transmitidos no perfil do jornal no Facebook. No dia seguinte, os vencedores serão divulgados na edição de papel do Diário.

As escolas que tiverem alunos e professores contemplados serão comunicadas antecipadamente, para acompanhar o evento de premiação do concurso. O Desafio de Redação tem patrocínio do Vale dos Pinheirais Cemitério Parque & Crematório.