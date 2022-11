Jabeur reage e Sakkari se garante na semifinal do WTA Finals

02/11/2022 | 23:16



Última tenista a se classificar para o WTA Finals, a grega Maria Sakkari se tornou a primeira a garantir vaga nas semifinais do torneio que reúne as oito melhores da temporada, em Fort Worth, nos Estados Unidos. Já a tunisiana Ons Jabeur reagiu no grupo e manteve as chances de avançar.

Sakkari selou sua classificação ao derrotar a belarussa Aryna Sabalenka por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, em 1h37min de duelo. Foi a segunda vitória da tenista grega no Grupo Nancy Richey. Pela combinação de resultados, ela não tem como ser eliminada nesta fase de grupos.

A outra partida da chave teve o suado triunfo de Jabeur sobre a americana Jessica Pegula, de virada, por 2 a 1, com parciais de 1/6, 6/3 e 6/3, em 1h38min. Com o triunfo, a atual vice-campeã de Wimbledon e do US Open escapou de uma eliminação precoce do prestigiado torneio.

Ao fim da segunda rodada do grupo, as quatro tenistas seguem vivas na disputa. E somente Sakkari está assegurada na semifinal. Pegula, apesar de duas derrotas até agora, ainda tem chances de avançar. Para tanto, precisará vencer Sabalenka na sexta e torcer por uma combinação de resultados. Sakkari terá pela frente Jabeur na busca por confirmar o primeiro lugar da chave.

Nas duplas, Beatriz Haddad Maia e a casaque Anna Danilina farão o segundo jogo no WTA Finals nesta quinta-feira. Se vencerem a belga Elise Mertens e a russa Veronika Kudermetova, a brasileira e tenista do Casaquistão poderão até confirmar a vaga na semifinal.