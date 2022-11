Correção: Com gol nos acréscimos, Santos derrota Atlético-GO e sonha com G-8

02/11/2022 | 21:56



A nota enviada anteriormente contém um erro no segundo parágrafo. Marcos Leonardo marcou apenas um gol. Lucas Barbosa foi o autor do gol nos acréscimos. Segue a versão corrigida:

Em jogo de viradas e falhas nas defesas, o Santos buscou uma improvável vitória na noite desta quarta-feira, no estádio Antônio Accioly. Com gol aos 48 minutos do segundo tempo, o time paulista venceu por 3 a 2, em Goiânia, graças às boas atuações de Marcos Leonardo e Ângelo.

A dupla foi decisiva neste duelo, válido pela 35ª rodada do Brasileirão, que manteve o sonho do Santos de buscar uma vaga na Copa Libertadores de 2023. Marcos Leonardo marcou um gol e deu uma assistência, para o gol marcado nos acréscimos da partida. E Ângelo foi responsável por dois passes decisivos, um deles quase sem querer, ao bloquear chutão da defesa atleticana.

O resultado levou o Santos aos 46 pontos, ainda na metade inferior da tabela. Além de manter o sonho de alcançar o G-8, o time da Vila Belmiro sacramentou a permanência na Série A. Já o Atlético, com 33, se complicou na luta para evitar o rebaixamento. O time passará ao menos mais uma rodada na zona perigosa da tabela.

Em mais um momento difícil na temporada, o Santos foi a campo com um time mais "cascudo", contando com a experiência de Sánchez, Camacho e Felipe Jonatan, ainda sem o zagueiro Maicon. E, apesar de mandar a campo uma equipe com média alta de idade, o time santista fez um duelo acelerado com o Atlético nos primeiros 30 minutos.

Era um jogo corrido e intenso, com lances para os dois lados. As chances reais de gol eram mais consequências das falhas das defesas do que dos acertos dos ataques. Empurrado pela torcida, que contou com promoção de ingressos para lotar as arquibancadas, o Atlético flertava com o desespero em campo, diante do risco de rebaixamento.

As chances se sucediam, principalmente por uma "avenida" que ligava o ataque santista pela direita e o setor ofensivo atleticano, pela esquerda. Foi por ali que Ângelo cruzou e Marcos Leonardo veio de trás, dentro da área, para surpreender os zagueiros e cabecear para as redes, aos 19 minutos.

O gol incendiou ainda mais a partida. E o Atlético foi buscar a virada, a partir dos erros defensivos do Santos. Aos 28, um vacilo geral permitiu um "clarão" no lado direito da zaga santista e o Atlético trocou passes como quis pelo setor até que Churín, dentro da área, encheu o pé e empatou.

Dez minutos depois, a equipe da casa soube aproveitar o espaço na esquerda com um cruzamento rasteiro de Jefferson. O goleiro João Paulo ainda desviou, mas entregou nos pés de Luiz Fernando, que confirmou a virada no placar.

Sem mudanças, os dois times voltaram para o segundo tempo com o mesmo ímpeto. Mas a tônica do jogo seguia com as oscilações das defesas. Aos 6, foi a vez do Atlético dar uma ajudinha ao ataque santista. Perto da pequena área, Wanderson demorou para dar o chutão e foi bloqueado por Ângelo. A bola sobrou nos pés de Lucas Braga, que teve a calma para finalizar no canto: 2 a 2.

O empate deu tranquilidade ao Santos, que começava a sofrer com o cansaço. O ritmo de jogo caiu e as duas equipes passaram a fazer menos investidas no ataque, porém com maior poder de fogo. Pelo Santos, Marcos Leonardo quase anotou o terceiro, aos 31, ao receber na marca do pênalti, girar rapidamente e bater com perigo. Do lado atleticano, Wellington Rato era o nome mais perigoso. Foram duas boas oportunidades, sem sucesso.

Quando tudo parecia resolvido e os times já pouco buscavam o ataque, o Santos descolou um contra-ataque fulminante com Marcos Leonardo pela esquerda. Ele se enrolou com a bola, mas conseguiu fazer o passe para Lucas Barbosa só completar para as redes, diante do gol praticamente vazio.

O Santos volta a campo no sábado para a disputa da 36ª e antepenúltima rodada. Na Arena Barueri, enfrentará o ameaçado Avaí. No domingo, o Atlético-GO visitará o Fortaleza, na Arena Castelão.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-GO 2 X 3 SANTOS

ATLÉTICO-GO - Renan; Dudu (Lucas Lima), Lucas Gazal, Wanderson e Jefferson; Baralhas (Kelvin), Marlon Freitas, Wellington Rato; Luiz Fernando (Léo Pereira), Shaylon (Jorginho) e Churín. Técnico: Eduardo Souza.

SANTOS - João Paulo; Nathan (Vinícius Balieiro), Eduardo Bauermann, Alex (Luiz Felipe) e Felipe Jonatan; Camacho, Sánchez (Vinícius Zanocelo) e Carabajal (Sandry); Ângelo (Lucas Barbosa), Lucas Braga e Marcos Leonardo. Técnico: Orlando Ribeiro.

GOLS - Marcos Leonardo, aos 19, Churín, aos 28, e Luiz Fernando, aos 38 minutos do primeiro tempo. Lucas Braga, aos 6, e Lucas Barbosa, aos 48 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Baralhas, Sánchez, Jefferson, Sandry e Churín.

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).