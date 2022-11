Régis faz no fim, Coritiba bate rebaixado Juventude e se afasta da zona de queda

02/11/2022 | 21:08



Com gol de Régis aos 46 minutos do segundo tempo - o primeiro dele na temporada -, o Coritiba venceu o já rebaixado Juventude na noite desta quarta-feira, por 1 a 0, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi a primeira vitória do time paranaense como visitante na competição, que abre quatro pontos da zona de rebaixamento.

O Coritiba encerrou uma sequência de três jogos sem vitória e respira aliviado contra o perigo do rebaixamento: é o 15º colocado, com 38 pontos. Quatro a mais que o Ceará (17º) e primeiro na zona do descenso. Já o Juventude, rebaixado, segue na lanterna, com 21. O time venceu apenas três vezes em 35 jogos.

O confronto marcou a estreia do experiente técnico Celso Roth à frente do Juventude. Afastado dos gramados há seis anos, ele aceitou o convite do clube gaúcho para reestruturar o time visando a temporada 2023.

Mesmo fora de casa, o Coritiba tentou controlar as ações da partida desde o início do jogo. E quase abriu o placar aos dez minutos, quando Robinho tocou para Matheus Cadorini finalizar na trave do goleiro César. No rebote, Rafael Santos mandou pela linha de fundo.

O time paranaense seguiu mais efetivo com a bola nos pés e também arriscou bastante de fora da área. Aos 19 minutos, Natanael bateu forte e quase surpreendeu o goleiro. As chances seguiram aparecendo, mas faltou qualidade para concluir ao gol.

Ao Juventude restou se defender e depois estabilizar a marcação dentro de sua casa. Aos 25, os gaúchos chegaram a marcar com Pitta, mas a arbitragem anulou o gol por falta dentro da grande área. Um dos poucos lances do time de casa antes do intervalo.

No segundo tempo, o Coritiba seguiu com ligeira superioridade, mas demorou a encaixar uma boa jogada pelo gol. O que só foi acontecer aos 46 minutos, quando Régis recebeu dentro da área e finalizou cruzado com a perna esquerda, definindo importante vitória aos paranaenses.

O Juventude volta a campo no sábado para enfrentar o Goiás, às 19 horas, no estádio da Serrinha, em Goiânia. Já o Coritiba, no domingo, receberá o Flamengo, às 16 horas, no Couto Pereira, em Curitiba.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 0 X 1 CORITIBA

JUVENTUDE - César; Paulo Henrique, Thalisson Kelven, Vitor Mendes (Paulo Miranda) e Rodrigo Soares; Jean (Vitor Gabriel), Elton, Jadson, Chico (Marlon) e Capixaba (Ruan); Pitta (Rafinha). Técnico: Celso Roth.

CORITIBA - Gabriel; Natanael, Chancellor, Luciano Castán e Rafael Santos (Egídio); Trindade, Bruno Gomes, Galarza (Régis) e Robinho (Fabrício); Alef Manga e Matheus Cadorini (Léo Gamalho). Técnico: Guto Ferreira.

GOL - Régis, aos 46 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (CE).

CARTÕES AMARELOS - Thalisson Kelven, Jadson e Capixaba (Juventude); Luciano Castán, Robinho, Alef Manga e Léo Gamalho.

PÚBLICO - 3.412 pagantes.

RENDA - R$ 77.605,00.

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).