Bolsonarista, Cássia Kis ajoelha e reza em frente a Comando Militar no Rio

02/11/2022 | 20:30



A atriz Cássia Kis, apoiadora do presidente Jair Bolsonaro (PL), participou do ato antidemocrático de bolsonaristas em frente ao Comando Militar do Leste no centro do Rio de Janeiro, na tarde desta quarta-feira, 2, contra a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições presidenciais. A artista foi criticada recentemente por discurso homofóbico.

Dois vídeos que circulam entre os apoiadores de Bolsonaro mostram Cássia no ato. No primeiro, ela chega ao local da manifestação e é ovacionada pelos militantes. Em um segundo vídeo, ela aparece ajoelhada na Avenida Presidente Vargas rezando a oração Ave Maria com um terço católico na mão.

A atriz acumula uma série de polêmicas. Márcia Verçosa de Sá Mercury, filha de Daniela Mercury e Malu Verçosa entrou com uma representação criminal no Ministério Público contra Cassia Kis, por conta de seus comentários homofóbicos feitos durante live com a jornalista Leda Nagle na última sexta-feira, 21.

"Não existe mais o homem e a mulher, mas a mulher com mulher e homem com homem, essa ideologia de gênero que já está nas escolas. Eu recebo as imagens inacreditáveis de crianças de 6, 7 anos se beijando", disse Kis.