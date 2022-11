AliExpress 11.11: descubra as ofertas especiais da Xiaomi para o evento

Marcella Blass

O 11.11 do Aliexpress é um dos principais eventos de compras do mundo. Este ano, a campanha traz ainda uma grande novidade: serão 11 dias consecutivos de promoções, com descontos de até 90% para os consumidores brasileiros. A Xiaomi é uma das fabricantes que preparou dinâmicas especiais para o período. A seguir, você confere seis produtos com ofertas imbatíveis.

Pegue seu cupom! A Xiaomi conta com dois códigos promocionais para turbinar os descontos dos produtos da marca no 11.11. Com o cupom mundoali120, você ganha R$120 off em pedidos a partir de R$1200. Já com o cupom mundoali350, você recebe R$350 off em pedidos acima de R$3000.

Redmi Note 10 Pro

O grande destaque desse modelo da Xiaomi é o seu conjunto fotográfico quádruplo, que conta com lente principal de 108 MP. As outras configurações seguem no mesmo nível de qualidade com o processador Snapdragon 732G octa-core e as opções variadas de memória RAM (6GB ou 8GB) e armazenamento interno (64GB, 128GB ou 256GB). Para completar o pacote, a tela FHD+ de 6,6″ com taxa de atualização de 120Hz promete boa experiência visual.

Preço promocional: $189

Benefícios: compras de valor igual ou superior a $2, você tem $1 de desconto (limitado a 8.000 peças)

Saiba mais: https://s.zbanx.com/r/RqLwq0UYgw1v

Redmi Note 11

Com processador Snapdragon 680 octa-core, o modelo oferece três combinações de memória RAM e armazenamento interno (4GB + 64GB, 4GB + 128GB e 6GB + 128GB, respectivamente) para atender às diferentes necessidades de cada usuário. Já seu conjunto fotográfico traseiro é formado por quatro lentes, sendo a principal de 50MP. Na parte dianteira, a câmera frontal de 13MP vem discreta na tela FHD+ de 6,43″. Com bateria de 5000 mAh, é acompanhado por carregador turbo de 33W.

Preço promocional: $159

Benefícios: a cada $30 gastos, você acumula $3 de desconto (até um total de $9).

Saiba mais: https://s.zbanx.com/r/RnkODgQ3SHTk

POCO M5

Disponível nas cores amarelo, verde ou preto, o POCO M5 traz design diferenciado para o mercado. Em suas especificações, ele entrega processador MediaTek Helio G99, que atua em parceria com três possibilidades de memória RAM e armazenamento interno (4GB + 64GB, 4GB + 128GB ou 6GB + 128GB, respectivamente). Nessa lista, também estão tela FHD+ de 6,58″ e conjunto fotográfico triplo (50 MP +2 MP + 2 MP), com câmera frontal de 5MP.

Preço promocional: $149

Benefícios: mesmo comprando em lojas diferentes, se a compra for igual ou superior a $100, ganha um cupom de $9 no checkout.

Saiba mais: https://s.zbanx.com/r/i84AlSH4tyvJ

POCO X4 Pro 5G

Adaptado para levar os usuários às novas possibilidades da internet 5G, o modelo apresenta processador Snapdragon 695 octa-core. A partir disso, de acordo com suas necessidades, o consumidor pode escolher entre 6GB ou 8GB de memória RAM e 128GB ou 256GB de espaço de armazenamento interno. Por fim, a câmera traseira tripla de 108 MP é um prato cheio para quem gosta de fotografar, enquanto a câmera frontal de 16MP pode satisfazer até o mais exigente fã de selfies.

Preço promocional: $260

Benefícios:

– 50 primeiros pedidos recebem um earphone Xiaomi de brinde;

– 10 compradores serão aleatoriamente selecionados para ganhar um Mi Air 2SE.

Saiba mais: https://s.zbanx.com/r/L6zSKMpk3XKN

Xiaomi Smart Band 7

Com foco no consumidor que busca uma solução tecnológica para acompanhar sua saúde física, a Xiaomi Smart Band 7 tem display de 1,62″ e resistência à água de até 50 metros de profundidade. Seu sistema é capaz de fazer contagem de passos, distância percorrida e queima calórica, além de monitorar oxigenação do sangue e frequência cardíaca. O dispositivo também conta com cronômetro, despertador, lembrete de eventos e controle de música.

Preço promocional: $34,99

Benefícios: compras de valor igual ou superior a $10 ganham desconto de $1.

Saiba mais: https://s.zbanx.com/r/PyD9QcYX8fyC

Xiaomi TV Stick 4K

O dispositivo da Xiaomi converte TVs convencionais em Android TVs. Isso significa que o usuário poderá acessar diretamente no televisor os aplicativos disponíveis na Google Play. Em suas configurações, o adaptador conta com suporte para som surround 5.1 e para uma grande variedade de formatos de vídeo. Tudo isso pode ser configurado via comando de voz por um controle remoto com Google Assistente.

Preço promocional: $48,99

Benefícios: compras de valor igual ou superior a $30 ganham desconto de $5.

Saiba mais: https://pt.aliexpress.com/item/1005003823046041.html?gatewayAdapt=glo2bra