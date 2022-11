Como a Tecnologia Mudou o Cassino

Da Redação

Do 33Giga



02/11/2022 | 18:55



A nossa fixação com as apostas e com o jogo não é de agora. Já no século VI (antes de Cristo) os visitantes jogavam e faziam apostas valendo dinheiro no Circo Romano.

O espaço de tempo entre as apostas romanas e a criação do primeiro cassino legal é grande, de vários séculos. O jogo nunca deixou de existir, mas o primeiro cassino (pequena casa, em italiano) foi aberto em Veneza, em 1638.

Acabaria fechando pouco depois, por ser considerado imoral pela igreja. Como pode ver, o caminho desde os primórdios do jogo até ser possível jogar nos melhores casinos online, confortavelmente sentado no seu sofá, não foi fácil.

Porém, este era um passo essencial para a abertura de novas portas no futuro. No início do século XVIII a moda pegou e os primeiros cassinos em outros países europeus foram inaugurados.

Eram oferecidos bons prêmios e um local onde a elite podia se reunir e até mesmo discutir política. Foi neste período que surgiu a roleta, juntando-se assim ao blackjack.

A popularidade crescente fez dos cassinos locais cada vez mais luxuosos no século XIX, apesar de vários avanços e recuos no que a lei dizia. Nessa altura, mais um jogo dava os primeiros passos no casino: o poker.

No entanto, todos os jogos exigiam a presença de alguém para supervisionar, dar cartas ou distribuir os prêmios. Era necessário que a tecnologia evoluísse para que os cassinos pudessem crescer e se transformar em uma indústria muito maior.

Foi o que aconteceu. Em breve, chegaria o principal impulsionador dos cassinos em todo o mundo.

A Primeira Slot Machine e a Multiplicação dos Cassinos

Entre 1885 e 1887, foi criada a primeira máquina capaz de responder ao puxar de uma alavanca, rodando de forma aleatória e distribuindo prêmios de forma autônoma caso os símbolos escolhidos se alinhassem.

Estamos falando, é claro, da primeira slot machine: a Liberty Bell, criada por Charles Fey. Não levou muito tempo até que a invenção fosse copiada e surgissem várias inovações no que diz respeito aos símbolos disponíveis e valor dos prêmios.

As slot machines representavam assim uma grande novidade para os jogadores, que podiam passar horas a fio em busca de um prêmio bem interessante. Para os interessados em fazer negócio, esses dispositivos eram também uma grande oportunidade: a máquina dava sempre vantagem ao cassino, como já acontecia nos outros jogos, e não exigia mão-de-obra para funcionar.

Além disso, bastava que a casa comprasse várias máquinas diferentes para responder aos desejos de um grande número de jogadores.

Foi este o jogo que mais impulsionou a indústria dos cassinos e ainda é o mais popular. Mas as coisas não pararam por aí: assim que a informática se tornou realidade, surgiram as primeiras video slots. Em 1972, Las Vegas recebeu a primeira de muitas.

Com isso, nasceram novos temas, linhas de pagamento, efeitos especiais e sons específicos, justamente em razão das possibilidades criadas pela tecnologia e pela criatividade dos programadores.

No entanto, apesar de ter contribuído em grande parte para o império dos cassinos físicos, a tecnologia não pararia por aí. Nos anos 90, a internet se popularizou e permitiu algo que nunca pensamos ser possível até então: jogar no cassino sem sair de casa.

O Surgimento dos Cassinos Online

Com a virada do milênio, tanto as slots como o poker, blackjack e roleta deram o salto para o online.

Os cassinos online são um grande sucesso e é fácil de entender as razões. Não exigem a deslocação dos jogadores, oferecem bônus de cassino diversos e contemplam centenas de jogos diferentes, tudo isso à distância de um clique.

No caso das slots, a aleatoriedade dos prêmios passou a ser controlada por um algoritmo em vez de um tambor mecânico, enquanto no blackjack e poker passou a ser possível jogar sozinho – apenas contra o dealer.

Apesar de ser uma grande fonte de renda para os cassinos e uma forma conveniente e simples de jogar, o cassino físico supera algumas vantagens.

É essa a razão pela qual continuam de portas abertas. Nada substitui o glamour da presença num Monte Carlo, o puxar da alavanca das slots ou o movimento de jogar os dados na mesa.

Nada, até à chegada do metaverso.

Próximo Passo – o Cassino Virtual

Quando pensamos que a tecnologia havia chegado ao limite, eis que surge o metaverso – um universo em que é possível unir as experiências do mundo real às experiências digitais.

As possibilidades são infinitas e este fato não escapou aos cassinos, que prevêem um potencial de lucro enorme para os cassinos do metaverso.

Os cassinos virtuais têm tudo para reunir o melhor dos cassinos físicos e online. A realidade virtual vai ser capaz de criar uma experiência de imersão, muito diferente de simplesmente nos sentarmos em um sofá olhando para a tela de um celular.

Em vez de um clique para jogar slots, será possível simular o movimento de puxar a alavanca da máquina. Poder andar pelo cassino, fazer os gestos de dar cartas ou jogar os dados são outras possibilidades.

Isto é só o início das possibilidades criadas pela evolução da tecnologia, mas já representa um grande avanço perante os dias das apostas em dinheiro na Roma antiga.

Esta seria uma aposta que os nossos antepassados não teriam feito.