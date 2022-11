Sextoys: Dona Coelha dá desconto na reciclagem desses eletrônicos

Da Redação

Do 33Giga



02/11/2022 | 18:55



É muito comum as pessoas terem em casa objetos e acessórios que não utilizam mais, mas não sabem como descartar corretamente. Isso também acontece no mundo dos sextoys.

Pensando sempre em oferecer oportunidades diferenciadas para clientes, a Dona Coelha, comandada por Natali Gutierrez, lança um programa voltado à reciclagem. Trata-se do Compramos o seu toy quebrado.

Como funciona: o cliente envia à empresa o seu toy que não funciona mais. Assim que ele chegar à Dona Coelha, ganha um cupom de 10% de desconto em produtos da marca própria.

Todo o processo de reciclagem correta do material como eletrônico, silicone e plástico, é feito por uma empresa terceirizada. Outro diferencial é que o toy enviado para reciclagem não precisa ter sido comprado na sexshop Dona Coelha.

Ainda priorizando o cuidado com o meio ambiente, a Dona Coelha agora possui o Selo EuReciclo. A companhia está comprometida a fazer a logística reversa de embalagens pós consumo, gerando incentivos para elevar as taxas de reciclagem no país, seja em embalagens da marca própria ou de seus fornecedores.

“É muito importante ajudarmos como empresa na preservação do meio ambiente, por isso, estamos trazendo essa mudanças para a Dona Coelha”, ressalta a Natali Gutierrez, CEO da empresa. Saiba mais em https://www.donacoelha.com.