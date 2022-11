Philips: aparelho que apara pelos de qualquer parte do corpo chega ao mercado

Da Redação

Do 33Giga



02/11/2022



A Philips apresentou ao público seu novo aparador de pelos: o Lady Shaver Series 6000 (BRL136/00). Recomendado para todos os tipos de pele, o aparelho pode ser usado em qualquer área do corpo – inclusive em partes mais sensíveis, como o buço – dentro ou fora do chuveiro, com a pele seca ou molhada.

Sua tecnologia 100% à prova d’água é uma solução prática e eficaz tanto para quem se depila durante o banho, quanto para quem precisa aparar os pelos de forma rápida. Suas lâminas flutuantes, com pontas arredondadas, alcançam cada contorno do corpo e deslizam delicadamente para evitar cortes, arranhões, irritações ou qualquer outro dano à pele.

O cabo do Lady Shaver Series 6000 é ergonômico em formato de “S”, que facilita o manuseio, proporciona controle máximo ao aparar os pelos e melhora o alcance com movimentos naturais.

O aparador vem com quatro acessórios complementares: esticador de pele, pente aparador, luva esfoliante e tampa de deslizamento. Seu tempo de uso é de até 40 minutos após uma carga de 10 horas, feita por meio de cabo USB.?

Teste e Garantia

O Lady Shaver Series 6000 (BRL136/00) tem garantia estendida de 2 anos e meio, sendo 2 anos de garantia de fábrica e mais 6 meses adicionais mediante ao cadastro no Clube Philips. Inclusive, todos os consumidores podem testar qualquer produto da linha de depiladores da Philips por 90 dias, e caso não se adapte, a marca devolve o dinheiro. Para saber mais, acesse https://www.loja.philips.com.br.