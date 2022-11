Alcaraz precisa de 72 minutos para avançar às oitavas em Paris; Medvedev dá adeus

02/11/2022 | 17:05



Carlos Alcaraz se acostumou a grandes e longas batalhas no tênis, mas a estreia em Paris veio de maneira tranquila e rápida. Em somente 1h12, o líder do ranking estreou com duplo 6/4 sobre o japonês Yoshihito Nishioka, avançando às oitavas de final do Masters 1000 de Paris, onde enfrentará o búlgaro Grigor Dimitrov nesta quinta-feira.

O espanhol ganhou 14 dos últimos 12 pontos na partida e chegou a 56 vitórias na temporada. Bastante agressivo e abusando de bons golpes de direita, Alcaraz chegou a abrir 4 a 2 no primeiro set. Acabou sofrendo a quebra e cedeu o empate em 4 a 4. Não perdeu a concentração, aproveitou novo break point logo a seguir e fechou no serviço.

O segundo set foi equilibrado até 4 a 4, quando Alcaraz mostrou todo seu talento para repetir a quebra na nona parcial e depois servir para fechar em pontos diretos. Seu rival se garantiu aplicando um pneu no italiano Fabio Fognini, e ganhando em sets diretos, por 6/0 e 7/5.

A festa de Alcaraz contrastou com a queda de dois cabeças de chave que sonhavam em ir longe em Paris. Número 4 do mundo, o russo Daniil Medvedev acabou surpreendido pelo australiano Alex de Minaur, caindo com 6/4, 2/6 e 7/5. Número 10 na França, o polonês Hubert Hurkacz também deu adeus precocemente, ao cair diante da talentosa promessa dinamarquesa Holner Hune, com 7/5 e 6/1. Outro cabeça que ficou pelo caminho foi o americano Taylor Fritz 9), derrota do pelo francês Gilles Simon por 7/5, 5/7 e 6/4.

Campeão dos últimos três campeonatos disputados, o canadense Félix Auger-Aliassime (8º) continua firme em Paris. Mas precisou de três sets para derrubar o sueco Mikael Ymer, de virada. Fez 6/7 (6/8), 6/4 e 7/6 (8/6). O grego Stéfanos Tsitsipas (5) ganhou bem do britânico Daniel Evans, por 6/3 e 6/4.