Rodrygo e Vini Jr. brilham e Real goleia na Liga dos Campeões; RB Leipzig avança

02/11/2022 | 16:36



Em jogo de três pênaltis, o Real Madrid voltou a contar com o poder ofensivo dos brasileiros para golear o Celtic por 5 a 1, nesta quarta-feira, pela última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Rodrygo e Vinicius Junior foram os principais destaques da equipe espanhola no estádio Santiago Bernabéu. Pelo mesmo Grupo F, o RB Leipzig venceu e também se classificou ao mata-mata.

Já classificado por antecipação, o Real terminou a fase na primeira colocação do grupo, com 13 pontos, um a mais que o time de Leipzig, que derrotou o Shakhtar Donetsk por 2 a 0, fora de casa. A equipe ucraniana ficou em terceiro lugar, com seis pontos, e vai disputar o mata-mata da Liga Europa. Já o Celtic, com apenas dois pontos, ficou em quarto.

Em Madri, o time da casa não teve problemas para construir mais uma boa vitória na competição. O atual campeão europeu abriu o placar logo aos cinco minutos, em cobrança de pênalti de Modric. A jogada que gerou a penalidade contou com participação decisiva de Rodrygo antes do toque de mão da defesa escocesa.

O segundo gol também veio de pênalti. E, novamente, em lance de mão na bola, desta vez após finalização de Rodrygo. A árbitra da partida contou com ajuda do VAR para assinalar a penalidade. Aos 20, o próprio atacante brasileiro mandou no canto e converteu a cobrança: 2 a 0.

Embalado, o Real quase ampliou no minuto seguinte, em jogada da dupla brasileira. Rodrygo deu o passe e Vinicius Junior, na marca do pênalti, finalizou por cima do travessão. Antes do apito final da etapa, o lateral Mendy fez falta em Abada dentro da área e a juíza anotou o terceiro pênalti do confronto. Na cobrança, Juranovic bateu mal e o goleiro Courtois pegou.

O segundo tempo foi de domínio completo dos espanhóis. Aos 5, veio o terceiro gol. Após jogada pela direita, Carvajal cruzou para trás e Asensio, de bate-pronto, mandou de canhota para as redes. Aos 15, foi a vez de Vinicius Junior deixar sua marca, após cruzamento de Valverde.

Depois de balançar as redes, o atacante brasileiro deu lugar a Benzema na partida. O francês, que ganhou a Bola de Ouro, entrou na metade do segundo tempo. Foi seu retorno aos gramados após se recuperar de lesão. O Real ainda contou com gol de Valverde, aos 25, e viu o Celtic descontar, aos 38, em bela cobrança de falta de Jota.

RB LEIPZIG TAMBÉM GOLEIA

Em Varsóvia, na Polônia, o Shakhtar Donetsk era o mandante, mas não conseguiu conter o forte ritmo do rival alemão. A equipe de Leipzig goleou por 4 a 0, com três gols somente no segundo tempo. Nkunku, André Silva, Szoboszlai e Bondar (contra) foram os autores dos gols dos visitantes.