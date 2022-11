Com mudanças, Guarani treina no feriado para encarar a Chapecoense

02/11/2022 | 16:05



Apesar de não ter mais chances de acesso ou de rebaixamento, o Guarani quer terminar a Série B do Campeonato Brasileiro com vitória em casa nesta 38ª e última rodada. No domingo, o time campineiro vai receber a Chapecoense, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas.

Focado no duelo, o elenco do Guarani treinou no seu estádio na manhã desta quarta-feira, feriado de Finados. Para o duelo, o técnico Mozart irá fazer mudanças no time titular. A baixa fica por conta do meia Giovanni Augusto, que levou o terceiro cartão amarelo contra o Bahia, e está suspenso.

O lateral-direito Diogo Mateus e o atacante Nicolas Careca ainda são dúvidas. Os dois tão em fase final de recuperação de lesão e tem chances de atuar. Assim como o volante Rodrigo Andrade, que deixou o duelo contra o Bahia, com dores musculares, mas não deve preocupar.

Por outro lado, os volantes Eduardo Person e Richard Rios e o lateral-direito Lucas Ramon, que ficaram de fora em Salvador, também por suspensões, estão de volta. Atualmente, o Guarani é o 11º colocado, com 48 pontos.