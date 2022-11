Volante da Ponte Preta comemora convocação para seleção brasileira sub-20

02/11/2022 | 15:55



Dias após ser convocado pelo técnico Ramon Menezes para dois amistosos da seleção brasileira sub-20, no Chile, o volante Felipe Amaral, da Ponte Preta, comemorou a conquista na carreira. Aos 19 anos, o meio-campista foi promovido da própria base do time campineiro pelo técnico Hélio dos Anjos e logo ganhou destaque.

"Estou muito feliz pela primeira convocação para a seleção. Foi uma conquista muito boa não só para mim, mas para minha família também. Eu creio que é a primeira de muitas que estão por vir", disse o jovem jogador.

Ao todo, Felipe Amaral fez 31 jogos com a camisa da Ponte Preta, todas nesta Série B do Campeonato Brasileiro, e marcou um gol. Antes de embarcar para vestir a amarelinha, o volante mostrou que está focado neste último jogo da temporada, que acontece nesta sexta-feira, às 21h30, no estádio dos Aflitos. A Ponte está na 12ª colocação, com 46 pontos.

"É uma semana importante e diferente das outras. Estamos com a mente mais tranquila. Sabemos que cumprimos um dos nossos objetivos. Não conseguimos o acesso, mas conseguimos nos manter na Série B e focar no próximo ano. Vamos concentrados e com foco, porque ainda não acabou a Série B", completou.