Griezmann cobra mais foco do Atlético de Madrid: 'Calar a boca e trabalhar'

02/11/2022 | 15:33



Um dos principais nomes do Atlético de Madrid, o atacante Antoine Griezmann carregou nas críticas ao desempenho da equipe que foi eliminada na fase de grupos da Liga dos Campeões ao ser derrotada pelo Porto nesta terça por 2 a 1. O time espanhol terminou em último lugar no Grupo B e venceu apenas uma partida na chave. "Temos que calar a boca e trabalhar."

Dos seis jogos nesta fase, o Atlético de Madrid venceu apenas na estreia: triunfo de 2 a 1 sobre o Porto. É a primeiras vez, em 11 temporadas, que o técnico Diego Simeone não vai disputar uma fase eliminatória de um torneio da Uefa à frente do clube espanhol.

A pífia campanha da equipe na fase classificatória foi o motivo apontado pelo atleta para justificar um discurso tão direto. "Não merecíamos avançar às oitavas de final da Liga dos Campeões, nem ir à Liga Europa. As coisas são assim. É o que acontece quando vence apenas um jogo na fase de Grupos."

Porto e Brugge garantiram a sequência na competição com o primeiro e o segundo lugares respectivamente. O Bayer Leverkusen, terceiro colocado, vai disputar a Liga Europa.

Decepcionado com o desfecho na Liga dos Campeões, o atacante cobra comprometimento dos companheiros para a sequência da temporada. "Temos que acreditar e seguir na mesma direção. O Atlético é assim: luta e trabalho. Caso contrário, é rua", sentenciou o jogador.

Com a principal competição europeia fora do radar, as atenções agora ficam voltadas para o Campeonato Espanhol. Terceiro colocado com 23 pontos, o time vermelho e branco está nove atrás do líder Real Madrid (32). Com um a menos, o Barcelona aparece em segundo lugar. O time entra em campo neste domingo pela 13ª rodada do torneio e recebe o Espanyol.