Palavra do Leitor - 02 de novembro de 2022

Irretocável



Acredito que me expresso aqui em nome de muitos leitores do nosso Diário. Parabéns a sua direção, repórteres, redatores e todos os funcionários que fazem parte integrante desse corpo e instrumento de informação que traz para todos nós ‘setecidadenses’ e leitores de outras fronteiras o que há de mais verdadeiro, apropriado e prudente em termos de esclarecimentos e notícias. Refiro-me exclusivamente ao profissionalismo imparcial e irretocável que deu na cobertura do nosso processo de eleição desde o primeiro, segundo turno até seu resultado final. Respeitando nossa inteligência e nossa cidadania em primeiro plano e nos tratando como verdadeiros frutos que somos da abertura ampla geral e irrestrita. E é por esse respeito com que fomos presenteados em todas as edições do Diário que nossa gratidão não poderia ficar apenas e tão somente em nossas verdadeiras intenções. Cecél Garcia - Santo André

Orlando Morando – 1

‘PT cresce em São Bernardo durante a gestão Orlando’ (Política, ontem). Gente de são Bernardo esqueceu os buracos nas Ruas de toda a cidade, os aposentados estavam em risco de não receber seus benefícios, até a cesta de natal os funcionários não tinham mais, aumentos de salários eram ridículos e ainda vinham parcelados, falta de estrutura, os UBS uma porcaria até hoje é assim por causa do aparelhamento. Gente sem memória. Maria Luz Silva - São Bernardo

Orlando Morando – 2

Na época em que o PT foi eleito o pessoal da saúde perdeu alguns benefícios, que eles simplesmente tiraram dos novos contratados e congelou de quem já recebia. Época boa era do prefeito Dib. Tinha orgulho da saúde de São Bernardo. Thatiane de Freitas - Mauá



Orlando Morando – 3

Não fez nada. Terminou as obras do PT, que foi o mínimo; ainda diz que foi ele quem reformou todas as UBSs e escolas. Falta pouco para ele sair também. Cleia Souza Cruz - do Facebook

Orlando Morando – 4

Óbvio que o são-bernardense não esqueceu os shows que o Orlando Morando dava durante a pandemia xingando o Bolsonaro. De repente, tudo mudou. Aline Maia - do Instagram

Censura em São Caetano

‘Show de Léo Lins é cancelado e humorista protesta em São Caetano’ (Setecidades, ontem). O bom e velho coronelismo do Grande ABC. Não é um humor que me agrada, mas nem por isso acho certo ‘sabotar’. Se não gosta, é fácil e simples, é só não ir. Sou artista e essa história de prefeituras, secretários e prefeito sabotarem a cultura já é velha. Já se passaram quase 20 anos e as práticas de ‘censura’ continuam a mesma. Tércio Gomes - do Instragram

Bolsonaro

Se perguntarem a minha opinião, não hesitarei um segundo em me confessar bolsonarista. Entendo que, no balanço, a atual administração federal executou bom trabalho tanto no setor econômico – gerando empregos, controlando a inflação e desonerando impostos – quanto no social, transferindo renda para os desvalidos, especialmente no período mais agudo da pandemia. Agora, não posso concordar com os apoiadores do presidente que estão questionando a legitimidade dos resultados das urnas. Essa tentativa de sedição a que estamos assistindo nas estradas e avenidas desde a madrugada de segunda-feira só estigmatiza o governo e não vai manter Jair Bolsonaro ao Palácio do Planalto. É hora de reconhecer a derrota e se preparar para oposição responsável, à altura do que merece quase metade da população brasileira que lhe deu o voto no domingo. Sérgio Pinto - Santo André