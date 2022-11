Orlando pratica guinada rumo à extrema direita

A recente guinada do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), rumo à extrema direita tem causado enorme desconforto no ninho tucano. A intensidade com que o são-bernardense mergulhou na campanha pela reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL) – tentando apagar passado repleto de críticas ácidas e acima do tom, que incluíam a notória acusação de “genocida” dita a plenos pulmões em ambientes reservados – deixou claro aos correligionários que o chefe do Executivo prepara sua saída da agremiação. Diferentemente dos colegas, que evitaram embarcar de corpo e alma no bonde bolsonarista, Orlando gravou vídeo em que, com o entusiasmo que lhe é característico, pediu votos para o candidato liberal, o primeiro da história a perder a disputa pelo segundo mandato consecutivo.



Circulando



Ex-prefeito de Diadema, Lauro Michels (PV) tem voltado a circular com maior frequência pela cidade, como esta coluna já mostrou. Agora, tem falado a interlocutores de diferentes partidos e lideranças que cogita ser candidato a prefeito em 2024. Mas dois pontos podem atrapalhar os planos do verde. O primeiro, o fato de ter ignorado por completo a classe política diademense depois que saiu do governo. O segundo, tem problemas jurídicos que ameaçam travar sua candidatura.





Presença estranha

Chamou a atenção de quem vive o dia da política em são Bernardo a presença do secretário de Segurança Pública do município, coronel Carlos Alberto dos Santos, durante a votação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Escola Estadual João Firmino, no Jardim Lavínia. Mais ainda pelo fato de ele levantar o celular e tirar fotos e fazer vídeo do petista na hora do voto.





Pediu desligamento

Apesar da reeleição, a deputada estadual Carla Morando (PSDB), mulher do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), teve uma baixa em seu gabinete. A jornalista Gabriela Vieira Maria, que estava com a tucana desde o início de seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa, em 2019, pediu desligamento do trabalho de assessora direta de Carla.