Filha de Leandro, Lyandra Costa revela que quebrou o dedo do pé

02/11/2022 | 14:11



Melhoras! Lyandra Costa, filha de Leandro, usou as redes para compartilhar que sofreu um acidente doméstico. A dermatologista contou que, enquanto estava tentando arrumar seu armário, o trilho da porta dele descarrilhou e caiu em seu pé. Isso acabou causando uma rachadura na unha e uma fratura.

- Gente, está tudo bem comigo agora. Tive uma fratura no dedo: uma porta, um armário daquelas portas de correr, eu estava tentando arrumar do armário, e aí o trilho caiu direto assim na minha unha. Rachou minha unha no meio, fraturou o osso, mas está tudo bem. Estou muito triste, muito triste. Doeu muito, muito, fiquei desesperada e agora está tudo bem, gente. Doeu muito, mas está tudo bem.

Além disso, ela ainda contou que quando viu o que tinha acontecido com o seu pé, ficou desesperada e ligou para a sua amiga, que a levou ao hospital imediatamente.

- Eu fiquei desesperada na hora que eu vi, tipo assim, desesperada mesmo! Fiquei muito muito desesperada. Foi muito feio. Esmagou meu dedo, foi assim terrível.

Agora, Lyandra está usando os Stories para tranquilizar os fãs e atualizá-los sobre seu estado de saúde.