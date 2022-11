Após passar mal, Jade Picon volta a gravar Travessia

02/11/2022 | 13:10



Melhorou! Na noite da última terça-feira, dia 1º, Jade Picon tranquilizou os seguidores ao revelar que já voltou ao trabalho. Isso porque a atriz usou as redes para contar que estava passando mal.

Após comer uma sopa e ficar com intoxicação alimentar, Jade estava vomitando muito e teve que ficar de cama. Porém, ao voltar às gravações de Travessia, ela revelou que já estava super animada.

Ficar bem depois de ficar de cama é muito bom. Hoje no set me perguntaram mais de uma vez porque eu estava rindo à toa e eu juro que era porque eu estava bem, estava feliz de estar me sentindo bem de novo e não com vontade de vomitar [risos] Seguimos, escreveu.