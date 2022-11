Manifestantes pedem intervenção federal contra resultado das eleições

Joyce Cunha

Do Diário do Grande ABC



02/11/2022 | 12:15



Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) protestam desde 9h da manhã desta quarta-feira (2) contra o resultado do segundo turno das eleições que deu vitória a Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em frente ao Tiro de Guerra de Santo André, na Vila Guiomar, os manifestantes pedem “intervenção federal”. Eles se organizaram por meio de aplicativo de mensagens. Em todo o País, bolsonaristas fazem movimentos semelhantes, inclusive na Capital Federal. Até o momento, no entanto, não há nenhuma informação ou indício de fraude no pleito.

Com roupas e bandeiras do Brasil, os participantes se dizem indignados com o resultado das urnas no último domingo (30). Luiz Carlos Marini, 67 anos, afirma querer intervenção federal. “Não aceitamos e estamos indignados com esse homem que ganhou as eleições. A gente acredita que essas urnas foram fraudadas. Não podemos abrir mão de ter um homem digno, correto, que seguiu as quatro linhas da constituição”, disse.

Cartazes reforçam o pedido de intervenção. Os manifestantes afirmam que Bolsonaro foi “ultrajado” pelo (STF) Supremo Tribunal Federal e pelo ministro Alexandre de Moraes, do TSE (Tribunal Superior Eleitora). Sustentando o discurso anterior ao início da campanha de que houve fraude nas urnas, um homem que se identificou apenas como José Ricardo, morador de Santo André, reproduziu a mesma fala de outros dos participantes do ato.

“A constituição diz que a gente pode vir no Exército pedir ajuda. Estamos querendo fazer nosso dever. A gente quer que seja registrado o pedido de intervenção. Que eles (militares) entrem e resolvam o problema dessa ‘ladroada’. Está tudo comprovado que foi feito erro em urnas e ninguém resolve nada. É tudo sigilo. Estamos pedindo que o Exército tome conta até resolver o problema”, afirmou.

Ainda no domingo (30), o TCU (Tribunal de Contas da União) divulgou resultado de análise preliminar de 604 boletins de urnas e informou não terem sido encontradas divergências entre as informações. A auditoria confirma que não houve fraude no segundo turno das eleições, a exemplo da primeira etapa do pleito.

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu as eleições com 50,9% dos votos, ante 49,1% do candidato do PL, que buscava a reeleição. O resultado foi validado pelo TSE. Os presidentes da Câmara Federal, Arthur Lira (PP), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), entre outras lideranças nacionais e internacionais reconheceram e parabenizaram Lula pela vitória.