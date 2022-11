Passageiro cai de ônibus lotado em movimento e morre no centro do Rio

02/11/2022 | 11:52



Um passageiro caiu de um ônibus em movimento e morreu na manhã desta quarta-feira, 2, na região central do Rio. Com o coletivo lotado, Charles da Conceição estava perto da porta e caiu quando o veículo fez uma curva fechada.

De acordo com o motorista do ônibus, em depoimento prestado à Polícia Civil na 6ª DP (Cidade Nova), a porta do veículo estava com defeito.

A Rio Ônibus, em nota, disse que o veículo tinha apenas dois meses de uso.

O ônibus fazia a linha Troncal 7 (Central-Cosme Velho). A delegacia pediu imagens das câmeras internas do veículo para ajudar na investigação.