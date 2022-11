Turismo de Ribeirão Pires lança plataforma CIT Digital

Da Redação



02/11/2022 | 11:01



A Prefeitura de Ribeirão Pires segue com pacote de ações para fomento do setor turístico da Estância. Nessa terça-feira (1º), a Secretaria de Turismo lançou o CIT Digital, site que tem como objetivo oferecer suporte aos visitantes, guias e agências da cidade, com informações turísticas, sugestões de rotas, passeios e eventos.



O lançamento da plataforma foi realizado pelo prefeito Guto Volpi (PL), junto à equipe do Turismo, por meio de vídeo divulgado nas redes sociais do mandatário, nesta terça. Já foram instaladas pela cidade mais de 200 placas com QRCode, que ao ser escaneado, leva o usuário diretamente à página do CIT Digital. As placas serão instaladas também em unidades de saúde, repartições públicas, escolas municipais, estabelecimentos cadastrados junto ao Cadastur (plataforma do Ministério do Turismo), entre outros.



Com a plataforma digital, o CIT - Centro de Informações Turísticas da Estância passa a ter ação ampliada. Além do atendimento presencial, interessados podem ter acesso aos principais dados da cidade diretamente pelo celular, pelo site www.turismoribeiraopires.com. O CIT também segue com os atendimentos na sede do Centro de Exposições e História Ricardo Nardelli, localizado na rua Miguel Prisco, 286 – Centro, de terça a sexta-feira, das 9h às 17h, e também aos finais de semana, das 10h às 16h.