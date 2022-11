Fiéis lotam primeiras celebrações de Finados; veja fotos

Joyce Cunha



02/11/2022 | 10:38



Fiéis do Grande ABC compareceram às primeiras celebrações desta quarta-feira (2) de Finados, apesar do frio e da garoa fina. A pequena capela do Cemitério Nossa Senhora do Carmo - Curuça, no Parque das Nações, em Santo André, ficou lotada. No local, a série de missas especiais para a data começaram às 8h e seguem até 16h.



Ao longo deste feriado, as paróquias das dez regiões pastorais contarão com programação nos cemitérios das sete cidades. Nesta semana, as prefeituras reforçaram os preparativos para receber os visitantes em cemitérios municipais.



Em Santo André, 50 mil pessoas são esperadas, 20% a mais do que o movimento do último ano, segundo estimativa do Serviço Funerário Municipal. O incremento se dá pelo fim das restrições impostas pela pandemia do coronavírus.

Locais e horários das missas podem ser consultados no site da Diocese de Santo André (clique aqui).