Cemitérios devem receber aumento de visitas após período crítico da pandemia

Da Redação



02/11/2022 | 10:25



Apesar da previsão de chuva, os cemitérios do Grande ABC devem receber um bom público neste feriado de Finados. Parentes e amigos reservaram um tempo nos últimos dias para limpar e trocar flores de túmulos nos cemitérios da região. A expectativa, em Santo André, é de que ao menos 50 mil pessoas visitem os cemitérios nesta quarta-feira (2).



De acordo com o Serviço Funerário do município, o número representa 20% de aumento na quantidade de visitantes em comparação a 2021. O principal motivo é o fim das restrições provocadas pela pandemia de Covid-19.

Haverá série de ações para garantir tanto a fluidez do tráfego quanto a segurança dos visitantes nos cemitérios Sagrado Coração de Jesus (Camilópolis), Nossa Senhora do Carmo (Curuçá), da Saudade (Vila Assunção), Cristo Redentor (Vila Pires) e de Paranapiacaba.



Estão ainda marcadas missas em cinco templos religiosos: às 10h e às 15h na Paróquia São Camilo; às 8h, 11h, 14h e 16h na Paróquia Nossa Senhora de Fátima; às 8h30, 10h, 11h30 e 15h na Igreja Matriz; às 9h, 11h e 16h na Paróquia Joana D’Arc; e às 13h na Paróquia São Jorge.



A GCM (Guarda Civil Municipal) deu início nessa terça-feira (1º) à Operação Finados, inicialmente com patrulhamento nos quatro cemitérios públicos urbanos (Camilópolis, Curuçá, Vila Assunção e Vila Pires), que receberão uma viatura cada para atendimento exclusivo da segurança da população, mais um veículo no entorno e a atuação também das equipes especializadas Romo (Rondas com Motocicletas) e Romu (Rondas Ostensivas Municipais). O efetivo será composto por 28 GCMs, dez viaturas e cinco motos.



Em Ribeirão Pires, o Centro de Controle de Zoonoses intensificou ações de combate às doenças (Dengue, Zika, Chikungunya e febre amarela) no Cemitério Municipal.



A ação teve por objetivo orientar a população e desarmar possíveis focos do mosquito Aedes Aegypti, principalmente no local que deve receber diversos visitantes. A prefeitura estima que 4 mil pessoas passem pelo Cemitério São José nesta quarta. A atividade faz parte da “Operação Pote Virado”, iniciada na última quinta-feira, dia 27, com inspeção de 1.200 pontos na cidade, para Avaliações de Densidade Larvária.