Bancos de sangue do Grande ABC só têm estoque para demanda de sete dias

Joyce Cunha



02/11/2022 | 10:14



Os bancos de sangue do Grande ABC estão operando com estoque abaixo do nível esperado para este período do ano. As três unidades do Colsan (Associação Beneficente de Coleta de Sangue) na região trabalham, neste momento, com 56,2% da capacidade total, o que representa cerca de 5.000 bolsas.



O volume garante o atendimento da demanda hospitalar regional pelo período de apenas sete dias. A gerente administrativa do Colsan no Grande ABC, Solange Rios, explica que os bancos de sangue devem trabalhar com, pelo menos, 80% da capacidade. “E geralmente, em novembro, temos por volta de 70% a 75% de bolsas em estoque”, observou.

Juntas, as unidades do Colsan no Grande ABC conseguem coletar, em média, 9.000 bolsas de sangue por mês. A hematologista Eloisa Moreira Martin, responsável técnica pela agência transfusional e pela coleta no Hospital Estadual Mário Covas, destaca a importância da doação.



“É necessário para manter os estoques. É uma atitude altruísta, de pensar que aquele que precisa receber o sangue poderia ser você ou alguém de sua família. Ninguém está livre de precisar, então nada melhor do que ajudar”, afirmou.

Para ter a dimensão da quantidade utilizada mensalmente, Eloisa destacou que, somente em outubro, 886 bolsas de sangue foram transfundidas para pacientes em internação no Hospital Mário Covas.

“Se não fosse esse estoque de quem da de forma espontânea e em condição de anonimato, como fariam as pessoas que não têm familiares ou alguém que possa fazer a doação?”, considerou a especialista.