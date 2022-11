Ministro japonês mostra preocupação mais ampla com fraqueza do iene

02/11/2022 | 10:01



O ministro das Finanças do Japão, Shunichi Suzuki, mostrou uma preocupação mais ampla com a fraqueza do iene. Nesta quarta-feira, 2, a autoridade disse que o ritmo mais lento da depreciação da moeda local, não apenas movimentos acentuados, não é desejável para a economia japonesa.

"Estou muito preocupado com o enfraquecimento gradual do iene" porque um iene mais fraco poderia acelerar a inflação no Japão, aumentando o custo das importações, disse Suzuki no Parlamento.

Anteriormente, ele havia dito repetidamente que não podia tolerar quedas especulativas e rápidas da divisa.

Nesta quarta, Suzuki reiterou que agiria no mercado de câmbio se houver movimentos excessivos.