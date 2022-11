Tite Campanella minimiza demissões da GM na cidade

Artur Rodrigues



02/11/2022 | 09:54



O presidente da Câmara de São Caetano, Tite Campanella (Cidadania), relativizou as demissões da GM (General Motors) noticiadas pelo Diário na semana passada. O editorial escrito pelo jornal, que questiona o silêncio da Prefeitura diante de cerca de 23 desligamentos na empresa, foi tema de discussão na sessão de ontem na Câmara.



“O que é esse número dentro de uma empresa que tem cerca de nove mil funcionários? Isso é uma coisa que vai acontecer todo dia, você demite um ou outro e contrata novos”, declarou Tite Campanella, que citou o número errado de funcionários.



De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas, de Material Elétrico e Eletrônico, Siderúrgicas, Veículos e de Auto Peças de São Caetano, a GM tem cerca de 6.000 trabalhadores na fábrica da Avenida Goiás.



A discussão ocorreu após o vereador Jander Lira (PSD) solicitar um requerimento de congratulações ao Diário pelo editorial produzido na edição de 27 de outubro. O parlamentar já havia cobrado um posicionamento do Paço sobre as demissões na empresa.



“O Diário está fazendo um trabalho muito importante em defesa da indústria automobilística da nossa região. Mas esse é também o trabalho da Prefeitura, que está em silêncio. O Grande ABC é o berço dessa indústria no Brasil, não podemos sequer cogitar o enfraquecimento dela por aqui”, disse Jander ao Diário.



O Diário também noticiou sobre a paralisação da produção do Onix, o que, segundo o presidente da entidade sindical, Aparecido Inácio da Silva, o Cidão, aconteceu na sexta-feira. A produção foi transferida para a Argentina. O líder do governo de José Auricchio Jr (PSDB) na Câmara, Gilberto Costa (Avante), além de também minimizar as demissões, afirmou que essas informações não condizem com os fatos.



“Vocês querem parabenizar um jornal que fez uma matéria contra a nossa cidade? Não parou nada, não diminuiu nada, a produção continua igual”, disse Gilberto. Após pedido de vistas do vereador Beto Vidoski (PSDB), a votação do requerimento foi adiada por duas sessões.